Nahverkehr So fahren Bus und Bahn am Heiligen Abend in Herne

Herne Bus & Bahn sind auch am Heiligen Abend in Herne unterwegs - bis tief die in die Nacht. Wer unterwegs ist, wenn der normale Linienverkehr endet.

Mit einem verstärkten Angebot der Nacht-Express-Linien fahren HCR, Bogestra und Vestische an Heiligabend Nachtschwärmer durch Herne. Wie die HCR mitteilt, sind die Busse und Bahnen der drei Verkehrsunternehmen im direkten Anschluss an den ab 18 Uhr endenden Linienverkehr bis teilweise um 5 Uhr am frühen Morgen unterwegs.

Von Herne Bf fahren demnach die Linie NE 5, NE 31, NE32, NE 33 sowie die U 35 stündlich in die verschiedenen Herner Stadtteile und über die Stadtgrenzen hinaus. Ab Wanne-Eickel Hbf, so heißt es weiter, starten die Busse des NE 7, NE 33, NE 34 und die Straßenbahn 306 alle 60 Minuten in die Nacht.

Am Heiligen Abend sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen verkehren alle anderen Busse und Bahnen nach dem bekannten Sonn- und Feiertagsfahrplan, heißt es weiter. Am ersten Weihnachtsfeiertag seien die Busse dann wieder ab etwa 10 Uhr auf der Strecke.

Die einzelnen Fahrten sind auch in der HCR-App und unter www.hcr-herne.de abrufbar.

