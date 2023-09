Skurril: Mann mit Tattoo vergeht sich an Bein eines Herners

Bochum/Herne. In Herne hat ein Unbekannter am Bein eines Hernes sexuelle Handlungen ausgeführt. Nun sucht die Polizei nach dem Mann mit dem Adlertattoo.

Die Kripo ermittelt in einem skurrilen Fall der sexuellen Belästigung in Herne: Ein Unbekannter hat sich am Montag, 25. September, am Bein eines 24-jährigen Herners vergangen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Passiert ist das Ganze gegen 18.20 Uhr auf dem Spielplatz „Auf der Insel“ in Herne-Mitte, teilte die Polizei mit. Der unbekannte, etwa 30 Jahre alte Mann verwickelte dort den Herner zunächst in ein Gespräch. Unvermittelt packte er dann das Bein des 24-Jährigen, ahmte daran sexuelle Handlungen nach und stöhnte aut auf. Anschließend flüchtete er.

So wird der Unbekannte beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, kurze, schwarze Haare, Oberlippenbart, Adlertattoo. Er trug ein rotes Shirt, hellblaue Jeans und eine Umhängetasche. Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Kerndienstzeit -4441) um Hinweise.

