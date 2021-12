Neujahrsnacht Silvester: So fahren Bus und Bahn in Herne ins neue Jahr

Herne. Über Silvester sind in Herne wieder zusätzliche Fahrzeuge unterwegs – bis in den frühen Morgen. Nach welchem Rhythmus Busse und Bahnen fahren.

HCR, Bogestra und Vestische fahren auch in diesem Jahr über Silvester wieder mit zusätzlichen Bussen und Bahnen bis in den frühen Neujahrsmorgen.

Silvester sind die Busse und Bahnen im Linienverkehr bis circa 22 Uhr nach dem Samstagsfahrplan unterwegs, teilt die HCR mit. Die Nacht-Express-Linien seien nach dem Jahreswechsel stündlich bis teilweise um 6.30 Uhr unterwegs. Am Neujahrstag setze der Linienverkehr ab circa 10 Uhr nach dem bekannten Sonn- und Feiertagsfahrplan ein.

Herne: Schülerausweis reicht nicht als Testzertifikat

Für die Mitfahrt in allen Bussen und Bahnen gelte die bekannte 3G-Regel sowie das Tragen eines medizinischen Mundschutzes. Zwischen dem 27. Dezember und 9. Januar seien auch für Schülerinnen und Schüler die 3G-Regeln verbindlich, da die Schultests in den Ferien entfallen. Heißt: Der Schülerausweis gelte in dieser Zeit nicht als Testzertifikat, so die HCR.

Ab Herne Bahnhof fahren die NE 5 demnach ab 1.46 Uhr, die NE 31 bis NE 33 ab 0.30 Uhr und die U 35 ab 2.01 Uhr in die verschiedenen Herner Stadtteile beziehungsweise über die Stadtgrenzen hinaus. Ab Wanne-Eickel Hauptbahnhof starten die Busse der NE 7 ab 1.08 Uhr, die NE 33 ab 0.56 Uhr, die NE 34 ab 1.04 Uhr sowie die Straßenbahn 306 ab 1.48 Uhr in die Nacht.

Die einzelnen Fahrten sind auch in der HCR-App und über die Fahrplanauskunft abrufbar. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten gibt’s das Service-Telefon unter 0180 6/50 40 30 (0,20 Euro/Verbindung aus allen deutschen Netzen) rund um die Uhr. Die HCR-Kunden-Center Herne-Mitte und Betriebshof öffnen an Silvester bis 13 Uhr.

