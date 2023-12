Bis weit in den Neujahrsmorgen sind Busse und Bahnen der Nahverkehrsbetriebe in Herne unterwegs.

Nahverkehr Silvester: So fahren Bus und Bahn in der Neujahrsnacht

Herne Bus und Bahn sind in Herne auch Silvester unterwegs - bis tief in den Neujahrsmorgen. Welche Linien in welchem Takt fahren.

Die Nahverkehrsunternehmen schicken in Herne auch in diesem Jahr in der Silvesternacht wieder zusätzliche Busse und Bahnen auf die Reise - und zwar bis in den frühen Neujahrsmorgen.

Wie die HCR mitteilt, verkehren die Busse und Bahnen von HCR, Bogestra und Vestische im Linienverkehr bis circa 22 Uhr nach dem üblichen Sonntagsfahrplan. Die Nacht-Express-Linien seien nach dem Jahreswechsel stündlich bis teilweise um 6.30 Uhr unterwegs. Am Neujahrstag setze der Linienverkehr ab etwa 10 Uhr wieder nach dem bekannten Sonn- und Feiertagsfahrplan ein.

Ab Herne Bahnhof fahren die Nacht-Express-Linien NE 5, NE 31, NE 32, NE 33 und U35 in die verschiedenen Herner Stadtteile bzw. über die Stadtgrenzen hinaus. Ab Wanne-Eickel Hbf starten die Busse der NE 7, NE 33 und NE 34 sowie die Straßenbahn 306 in die Nacht.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Die einzelnen Fahrten, so die HCR weiter, seien auch in der HCR-App und unter www.hcr-herne.de abrufbar. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten sei das Service-Telefon unter 0800 6504030 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) rund um die Uhr erreichbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel