Herne. Die Löwen sind los: Zur Jahresmitte hat bei zwei Herner Lions-Clubs ein Führungswechsel stattgefunden. Wer sich künftig Präsident nennen darf.

Gut gebrüllt, Löwe(n): Zwei Herner Lions-Clubs haben einen Führungswechsel vollzogen.

Beim Lions Club Herne-Emschertal löste Philipp Stark als Präsident den bisherigen Amtsinhaber Volker Naumann ab. Traditionsgemäß geschah dies am „Silvestertag“ der Vereinigung, denn: Zur Jahresmitte endet traditionell das Lions-Jahr; aus diesem Anlass wurde der neue Präsident gekürt.

Bei der „Silvesterfeier“ des Lions-Club Emschertal löste Philipp Stark (re.) Volker Naumann an der Spitze ab. Foto: Lions Club Emschertal

Philipp Stark kann nun im Rathaus einen Amtskettenvergleich durchführen: Der 54-Jährige arbeitet hauptberuflich im Büro von Oberbürgermeister Frank Dudda. Stark übernimmt die Präsidentschaft für zwölf Monate.

Sein Vorgänger Volker Naumann ließ seine Amtszeit noch einmal Revue passieren und blickte auf zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten in Herne zurück. Erwähnung fanden unter anderem der Eickeler Adventsmarkt, die Emscher Berkel-Rallye, Sterne für Herne, das Herner Gartenfest oder der Kids Adventskalender. Viele Initiativen für hilfsbedürftige Menschen in Herne hätten dadurch unterstützt werden können, so Naumann. Zu den Spendenempfängern zählten die Herner Tafel, der Kinder Palliativdienst, die Schuldnerberatung und Schattenlicht.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Deutlich ausgeweitet worden sei die Förderung im Bereich der kindlichen Bildung durch Unterstützung von Projekten wie Musik auf Rädern, Verkehrserziehung und Schwimmkursen. Ein weiterer Glanzpunkt sei das Club-Event im Mai mit dem Comedy-Star La Signora gewesen, das mit vielen Gästen gefeiert worden sei.

Stefan Döring ist neuer Präsident im Lions Club Herne

Neu gewählt oder in ihren Ämtern bestätigt wurden folgende Mitglieder: Paul Borski, Lutz Kühnemann, Karl-Heinz Laboda, Dirk Leutbecher, Dirk Plötzke, Dirk Rogalla, Jürgen Woldt (activity-Beauftragte), Oliver Erbrecht (stellvertretender Sekretär), Arjan van Griethuijsen (Sekretär), Joachim Grollmann (Vize-Präsident), Manfred Lieder (activity-Beauftragter, Mitgliederbeauftragter), Olaf Hodde (Schatzmeister), Carsten Kapala (Clubmaster), Volker Naumann (Presse-Beauftragter), Marcus Schraeder (Jumelage-Beauftragter, Klasse 2000-Beauftragter) sowie Herrmann Weidenbach (Webmaster).

Stefan Döring (li.) löst beim Lions Club Herne Georg Schildgen ab. Foto: Lions Club Herne

Kurz und knapp teilte der Lions Club Herne die personelle Veränderung an der Spitze mit. „Georg Schildgen hat turnusgemäß am Samstag (1.7.2023) die Präsidentschaft des Lions-Clubs an Stefan Döring weitergereicht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel