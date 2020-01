Herne. Siebeneinhalb Jahre Jugendhaft: So lautet das Urteil im Prozess gegen einen 20-jährigen Herner. Er hatte im Mai eine Frau (37) brutal überfallen.

Sieben Jahre Jugendhaft für brutalen Übergriff auf Hernerin

Acht Monate nach einem überaus brutalen Übergriff auf eine Frau in Baukau ist der 20-jährige Täter aus Herne am Dienstag am Bochumer Landgericht zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Obendrein bleibt laut Urteil die Anordnung von nachträglicher Sicherungsverwahrung vorbehalten.

Der bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Angeklagte hatte im Prozess vor der 5. Jugendstrafkammer zugegeben, die 37-jährige Frau in der Nacht auf den 5. Mai 2019 nach einer gemeinsamen Taxifahrt in ihre Baukauer Wohnung begleitet, sie dort dann angegriffen, an Ober- und Unterkörper gebissen, geschlagen, vergewaltigt und bestohlen zu haben.

Erschreckende Verletzungen

Das Martyrium für die verheiratete Frau dauerte quälend lange Minuten. Die Hernerin hatte unter anderem einen Nasenbeinbruch erlitten. Außerdem waren durch brutale Schläge ins Gesicht beide Augen so stark zugeschwollen, dass die 37-Jährige sie nicht mehr selbstständig öffnen konnte. Die ersten Polizeibeamten und Ärzte seien von dem vorgefundenen Verletzungsbild regelrecht „entsetzt“ gewesen, hieß es beim Urteil. Mindestens eine Narbe von einer zugefügten Bisswunde werde das Opfer „ein ganzes Leben an dieses Geschehen erinnern“.

Panikattacken, Schlaflosigkeit, dazu ein zwingend notwendiger Wohnungsumzug: Richterin Isabel Hoffmann verwies in der Urteilsbegründung aber vor allem auch auf die psychischen Folgen für das Vergewaltigungsopfer. „Angehörige haben uns hier berichtet, dass von der einst so lebensfrohen und unbefangenen Frau heute nicht mehr viel übrig ist“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Weiteres Gewaltverbrechen in Essen

Miteinbezogen in das Urteil ist noch ein weiteres Gewaltverbrechen. Der 20-jährige Herner hatte ebenso zugegeben, am 1. Juli 2017 einen damals 33-jährigen Mann nachts auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Essen-Bergeborbeck unfassbar brutal zusammengeschlagen und beraubt haben. Einen Tritt mit Anlauf gegen den Kopf des ebenfalls bis heute schwer traumatisierten Opfers hatte der Angeklagte im Prozess so beschrieben: „Ich habe den getreten wie einen Fußball.“

Neben der Jugendhaftstrafe behielten sich die Richter im Urteil die Anordnung von späterer Sicherungsverwahrung gegen den Herner vor. Das sei einerseits zwingende Folge des „hohen Rückfallrisikos“ und des „enormen Aggressionspotenzials“. „Es sind zwei Opfer zu viel“, resümierte Richterin Isabel Hoffmann. „Es darf niemanden mehr Ähnliches widerfahren.“ Andererseits könne diese vorbehaltene Sicherungsverwahrung aber auch eine Chance für den Täter sein, weil so ein Strafvollzug in einer sozialtherapeutisch ausgerichteten Justizvollzugsanstalt verbüßt werden kann.