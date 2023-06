Sexueller Übergriff auf Hernerin: Polizei fahndet mit Foto

Herne. Ein Mann hat eine Hernerin sexuell belästigt und sich vor ihren Augen befriedigt. Die Polizei veröffentlicht ein Foto und bittet um Hinweise.

Massiver Übergriff am Essener Hauptbahnhof: Nach der sexuellen Belästigung einer 24-jährigen Hernerin sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Straftat ereignete sich bereits am Dienstag, 10. Januar, gegen 9.10 Uhr im Treppenaufgang zu Bahnsteig 9 des Essener Hauptbahnhofs. Nach Angaben der Bundespolizei fasste ein bisher unbekannter Mann der 24-Jährigen von hinten in den Schritt, an den Oberschenkel und ans Gesäß. Nachdem er zunächst die Flucht antrat, kehrte er kurz darauf zurück, zog seine Hose herunter und befriedigte sich selbst, so die Polizei. Als die aufgelöste Hernerin sich von der Treppenstufe erhob, flüchtete er über den Südausgang in Richtung Osttunnel des Hauptbahnhofs.

Amtsgericht ordnete Öffentlichkeitsfahndung an

Das Amtsgericht Essen ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Tatverdächtigen an, das über diesen Link https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_22_2023.html geöffnet werden kann. Die Bundespolizei bittet um Hinweise und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Turnschuhe und eine graue Jacke mit schwarzen und dunkelgrauen Applikationen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter 0231-56 22 470 entgegen. Alternativ werden Hinweise unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800-6888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

