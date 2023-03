Im Florapark in Herne nahm ein etwa 18-Jähriger sexuelle Handlungen an sich vor.

Herne. Er ist blond, etwa 18 Jahre alt und trug eine schwarze Brille: In einem Herner Park hat ein Unbekannter sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 30. März, im Florapark in Wanne-Nord sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Polizei in Herne sucht nun nach dem etwa 18-Jährigen.

Zeugen hatten sich gemeldet und einen Hinweis auf dem Mann im Florapark gegeben, teilte die Polizei mit. Der blonde Unbekannte nahm die sexuellen Handlungen unter seiner Jogginghose vor, so dass er sein Geschlechtsteil nicht entblößte, heißt es weiter.

Passanten waren dennoch nicht amüsiert. Die Kriminalpolizei hat wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte ist etwa 1,65 Meter groß und trug eine schwarze Brille. Zeugen: 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

