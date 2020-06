Serhat Dogan spielt im Kleinen Theater Herne mit Klischees

Herne. Wenn die deutsche und die türkische Kultur aufeinander prallen, kann das lustig werden. Comedian Serhat Dogan beweist es im Kleinen Theater Herne

Der Comedian Serhat Dogan gastiert am Samstag, 27. Juni, um 16.30 Uhr beim „Pop-Up-Hoftheater Unterm Sonnensegel“ des Kleinen Theaters Herne. Unter dem Titel „Kückück!“geht seine Culture-Clash-Comedy an der Neustraße 67 in die zweite Runde.

Einblicke in die türkische und die deutsche Seele

Serhat hat sich nach seiner Einreise aus der Türkei mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er sogar im Winter Fahrrad fährt und dabei an roten Ampeln hält. Wenn ein Türke mit einer Sozialpädagogin zusammenzieht („Sabine wollte das so sehr, dass es für uns beide gereicht hat“) und danach beim Aufhängen seines Fenerbahce-Wimpels die Feng-Shui-Regeln beachtet, dann bekommt der Begriff „Integration“ eine völlig neue Bedeutung.

Seine ungeahnten Einblicke in die deutsche Psyche kann Serhat nur mithilfe zweier weiterer deutschen Traditionen verarbeiten: Bier und Jägermeister. Versprochen werden „90 rasante Minuten über Deutsche, Türken und Deutsch-Türken, Männer, Frauen, Weicheier und Kuckucksuhren“.

Karten zu der Veranstaltung gibt es für 19 Euro nur online auf der Homepage des Theaters unter www.theaterherne.de