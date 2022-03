Nach dem Unfall in Herne musste der Bochumer (80) zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall Senior fährt gegen Haus in Herne: Verletzung durch Airbags

Herne. In Herne geriet ein Bochumer (80) beim Umparken an eine Hauswand. Der Aufprall löste die Airbags im Auto aus, der Senior verletzte sich dabei.

Aus bislang ungeklärten Gründen ist es am frühen Donnerstagnachmittag, 3. März, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Bochumer gegen 13.40 Uhr ein Auto umgeparkt haben und dabei an an die Wand eines Mehrfamilienhauses geraten sein.

Der Aufprall deformierte die Front des Fahrzeugs, so dass die Airbags auslösten. Dabei habe sich der 80-Jährige verletzt. Ein Zeuge verständigte den Notruf, der Senior wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

