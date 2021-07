Senior (83) wird bei Verkehrsunfall in Herne leicht verletzt

Herne. Bei einem Verkehrsunfall ist ein Herner verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und kollidierte mit einem parkenden Pkw.

In Herne ist es am Dienstag, 20. Juli, gegen 15.20 Uhr in Herne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83-jähriger Herner befuhr mit seinem Pkw die Gneisenaustraße in Fahrtrichtung Horsthauser Straße.

In Höhe der Hausnummer 83 verlor der Senior laut Polizei die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte nach bisherigem Stand mit einem Bordstein und anschließend mit einem am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug. Der Herner verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

