Schwimmbäder in Herne bieten ab Januar „Flatrates“ an

In Herne können Schwimmbad-Besucher ab Januar 2021 mehrere „Flatrate“-Angebote buchen. Möglich ist das zunächst im Südpool und Wananas, das Lago soll später hinzukommen. Die Basis bildet eine Herner Bäderkarte, sagt Lothar Przybyl, Chef der Herner Bädergesellschaft, zur WAZ. Außerdem gibt es neue Öffnungszeiten.

Zum Hintergrund: Die Bädergesellschaft soll im Januar auch die Betriebsführung für die Therme Lago im Gysenberg übernehmen. Gibt die Politik im Dezember grünes Licht, hat die Gesellschaft damit erstmals die Regie über alle Herner Schwimmbäder. Die Besucher, so Przybyl, erhielten dann nach und nach ein Angebot aus einem Guss, und die Betriebskosten für die Bäder sänken. Ein wichtiger Baustein soll ein gemeinsames Ticketsystem bilden, inklusive der Herner Bäderkarte – eine Plastikkarte mit Chip. Kunden könnten ihren Eintritt damit in allen Schwimmbädern zahlen.

Herne: „Wasserspaß“, „Wasserspaß plus“, „Sauna“ und „Frühstarter“

Bislang gab es in Herne Jahres-, Winter- und Sommerkarten, nutzbar im Südpool (Bild). Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Für den Südpool in Herne-Süd sowie das Sport-, Schul- und Freizeitbad Wananas in Wanne-Eickel würden zudem mehrere Flatrates, also unterschiedliche Abos angeboten, so der Bäderchef. Im Angebot stünden die Flatrates „Wasserspaß“, „Wasserspaß plus“, „Sauna“ und „Frühstarter“ (siehe unten). Sie hätten eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten und funktionierten wie Abos in Fitnessstudios oder Abos im Öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Bislang gebe es nur drei ähnliche Angebote im Südpool: Jahres-, Winter- und Sommerkarten wahlweise für Frühschwimmer oder den Ganztags-Besuch. „Für uns ist dies ein neuer Weg, um Kunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen“, sagt Przybyl. „Wir erhoffen uns aber auch, dass wir durch das attraktive Kartensystem besser die Kundenfrequenz und damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen kalkulieren können“, fügt er an.

Tagestarif im Südpool steigt bei Kindern um 50 Cent, bei Erwachsenen um 1 Euro

Außerdem hat der Aufsichtsrat in geringem Umfang an der Preisschraube gedreht. Die Einzeltarife blieben bis auf die Wananas-Sauna nahezu gar nicht verändert: Lediglich der Tagestarif im Südpool steige bei Kindern um 50 Cent, bei Erwachsenen um einen Euro von 4 auf 5 Euro, sagt Bäderchef Przybyl. Besonderheit: Engagierte Herner mit einer Ehrenamtskarte sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Herne erhielten demnächst auch im Südpool einen Rabatt von 50 Prozent auf den Eintrittspreis. „Jedoch mit der Einschränkung, dass bereits rabattierte Entgelte wie unsere neuen Abos davon ausgeschlossen sind“, sagt er.

Sie haben die Herner Bäderkarte auf den Weg gebracht: Lothar Przybyl, Chef der Herner Bädergesellschaft (r.) und der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Erich Leichner. Foto: Fabian Dobbeck / Bädergesellschaft

Nicht zuletzt: Ab 1. Januar 2021 wird der Parkplatz vor dem Südpool an der Bergstraße kostenpflichtig, kündigt Przybyl an. Wie bereits jüngst im Stadtteil geschehen, will die Bädergesellschaft auch auf dem Südpool-Parkplatz zwei Parkscheinautomaten aufstellen: „Ziel ist es, den letzten unbewirtschafteten und somit kostenfreien Parkraum im dortigen Quartier für die Schwimmbadgäste zu sichern.“ Seit der Umsetzung des neuen Parkkonzepts parkten „unterschiedlichste Fremdparker“ den Schwimmbad-Parkplatz zu, Besucher hätten das Nachsehen. Aktuell würden die Park-Tarife ermittelt, die Gebühren sollen auch die Wirtschaftlichkeit der Bädergesellschaft verbessern. Wichtig: Die Südpool-Besucher erhielten eine Rückvergütung beim Eintritt ins Bad, sagt Pryzybyl.

Insgesamt zeigt sich Bäderchef Przybyl zufrieden: „Wir haben richtungsweisende und zukunftsorientierte Beschlüsse für die weitere Entwicklung der Herner Bäder auf den Weg gebracht.“ Viele Jahre der Vorarbeit hätten somit noch mit dem Aufsichtsrat zu Ende geführt werden können, die er politisch auch mit seinen Mitgliedern in weiteren Gremien begleitet und unterstützt habe. „Hierfür“, so Przybyl, „gilt unser Dank.“

Und das kosten die neuen „Flatrate“-Angebote

Die Flatrate „Frühstarter“ fürs Frühschwimmen im Wananas und Südpool kostet monatlich 14,95 Euro (Kinder und Jugendliche 9,95 Euro). Die Jederzeit-Karte „Wasserspaß“ – schwimmen so oft und lange man will – kostet im Südpool monatlich 19,95 Euro (Kinder und Jugendliche 14,95 Euro), im Wananas montags bis freitags 24,95 Euro (Kinder und Jugendliche 19,95 Euro) und als „Wasserspaß plus“ montags bis sonntags 29,95 Euro (Kinder und Jugendliche 24,95 Euro). Auf beide Flats kann laut Bädergesellschaft eine Saunaflat „aufgebucht“ werden. Heißt: Erwachsene zahlen 10, Kinder und Jugendliche 5 Euro.

Die Flatrate „Solo Sauna“ beinhaltet unbegrenztes Schwitzen im Wananas von montags bis freitags und kostet für Erwachsene 24, 95, für Kinder und Jugendliche 14,95 Euro. Die Flat „Solo Sauna plus“ schließt das Wochenende mit ein, Erwachsene zahlen 29,95 Euro, Kinder und Jugendliche 19,95 Euro. Nicht zuletzt: Inhaber einer Wananas-Flat könnten für ein Zusatzentgelt von monatlich 10 Euro (Erwachsene) und 5 Euro (Kinder und Jugendliche) auch den Südpool besuchen. Diese „Multi-Card“, so Bäderchef Przybyl, sei der Einstieg in die Herner Bäderkarte.

Viele regelmäßige Besucher können durch die Angebote nun preiswerter in die Schwimmbäder. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wer bislang die Jahreskarten im Südpool genutzt hat, muss nun deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für die Jahreskarten, erklärt Przybyl, seien aber in den vergangenen zwölf Jahren nie verteuert worden. Hinzu komme, dass zukünftig am Montag ein Frühschwimmen stattfinde und die Sommersaison mit der Öffnung der Außenbecken bei entsprechenden Wetterverhältnissen ausgedehnt werden solle.