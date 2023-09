Schwerer Unfall: Junge Männer lassen Schwerverletzte zurück

Herne. Nach einem schweren Unfall flüchtet der mutmaßliche Verursacher mit seinem Beifahrer und einem Mädchen. Auch sie könnten schwerer verletzt sein.

Nach einem heftigen Frontalzusammenstoß zweier Autos in Herne sucht die Polizei nach mehreren Unfallflüchtigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein junger Autofahrer, sei nach dem Unfall auf der Gelsenkirchener Straße am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Beifahrer und einem Mädchen aus seinem BMW ausgestiegen und habe die beiden Männer in dem anderen Unfallwagen, einem Opel, schwer verletzt zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Wegen der hohen Aufprallgeschwindigkeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass die drei unbekannten Flüchtigen ebenfalls schwer verletzt sind.

Frontal mit entgegenkommendem Auto kollidiert

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei hatte der unbekannte Fahrer bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Sein Fahrzeug war frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dessen männliche Insassen, ein Gelsenkirchener (45) und ein Herner (31), wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Zur Fahndung nach den Unfallflüchtigen setzte die Polizei auch Diensthunde und Polizeihubschrauber ein - bislang ohne Erfolg. Bei den Erwachsenen soll es sich laut Zeugen um junge Männer handeln. Der Fahrer ist Zeugen zufolge 18 bis 25 Jahre alt, der Beifahrer 18 bis 20 Jahre und das Mädchen acht bis zehn Jahre. die Männer sollen Bärte getragen haben, das Kind ein rosa Kleid und gehumpelt haben. Die Polizei setzte zur Fahndung unter anderem Diensthunde und den Polizeihubschrauber ein - bislang mit negativem Erfolg. Hinweise: 0234/909-4441. (red/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel