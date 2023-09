Herne. Bei einem Verkehrsunfall in Herne rutschte ein Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Durch das Wendemanöver einer Autofahrerin ist es in Herne-Horsthausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 22-jähriger Herner schwer verletzt wurde.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Herne am Sonntag, 10. September, gegen 14 Uhr auf der Pöppinghauser Straße in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel, teilte die Polizei mit. In Höhe der Einmündung zur Sonnenscheinstraße wollte die Frau nach eigenen Angaben wenden. Deshalb bog sie nach links in die Sonnenscheinstraße ab, um von dort wieder nach rechts auf die Pöppinghauser Straße zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.

Der 22-Jährige stürzte und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw eines 33-jährigen Recklinghäuser zusammenstieß. Dabei verletzte sich der Herner schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad und der Wagen des Recklinghäusers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei abschließend.

