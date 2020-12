Schwer verletzt: Hernerin (63) stürzt mit Tretroller

Herne. Eine Hernerin (63) ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie verlor die Kontrolle über ihren Roller. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

In Herne ist es am Nachmittag des 4. Advents, 20. Dezember, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 63-jährige Frau schwer verletzt worden ist. Die Hernerin war laut Polizei gegen 15.30 Uhr mit ihrem Tretroller in Röhlinghausen unterwegs. Nach eigenen Angaben versuchte sie auf der Albert-Kelterbaum-Straße ihren Fuß zu wechseln und verlor dabei die Kontrolle. Sie stürzte zu Boden und wurde verletzt.

Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, teilt die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte die 63-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.