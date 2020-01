„SchulKinoWochen NRW“: Filmwelt Herne zeigt sieben Filme

Herne. Im Rahmen der 13. „Schulkino-Wochen NRW“ zeigt die Filmwelt Herne ab dem 23. Januar insgesamt sieben Filme. Kinder können Regisseurin treffen.

Im Rahmen der 13. „Schulkino-Wochen NRW“ zeigt die Filmwelt Herne (Berliner Platz) ab dem 23. Januar insgesamt sieben Spiel- und Animationsfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken soll. Ein besonderes Highlight für Kinder und Jugendliche seien die Begegnungen mit Filmschaffenden, heißt es in einer Mitteilung des Projektteams der „Schulkino-Wochen NRW“.

In der Buchverfilmung „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!“ (3.-6. Klasse) kämpft eine Teenagerin gegen die Hürden des Alltags – und um den Zutritt zu einer Party, zu der sie nicht eingeladen ist. Im Anschluss an die Filmvorführung am Donnerstag, 30. Januar, um 11 Uhr wird die Regisseurin Neele Leana Vollmar von ihrer Arbeit an dem Film erzählen und die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten.

Weitere Filme werden in Herne gezeigt

Außerdem laufen unter anderem diese Filme bei den „SchulKinoWochen NRW“ in Herne:

In der Animationsfilmfortsetzung „A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ (3.-7. Klasse) schickt Pixar seine Helden Woody und Buzz Lightyear auf die Suche einem verschwundenen neuen Spielzeug.

Mit der Neuverfilmung von Erich Kästners Jugendbuchklassiker „Pünktchen und Anton“ (3.-6. Klasse) habe Oscar-Preisträgerin Caroline Link ein mitreißendes Plädoyer für die Freundschaft erschaffen, teilt das Projektteam mit.

Als neuformierte Bande stürzt sich „TKKG“ (4.-7. Klasse) in ein Abenteuer, als Klößchens Vater zusammen mit einer wertvollen Statue verschwindet.

In Olivia Wildes Regiedebüt, der Teeniekomödie „Booksmart“ (ab 8. Klasse), stellen zwei „Streberinnen“ fest, dass sie statt zu lernen, lieber Spaß in der Schulzeit hätten haben sollen. Also holen sie das nach und pressen vier Jahre Spaß in eine Nacht.

120 Kinos beteiligen sich an den „Schulkino-Wochen NRW“

Landesweit beteiligen sich mehr als 120 Kinos an den „Schulkino-Wochen NRW“, die von „Vision Kino – Netzwerk für Film und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des NRW-Schulministeriums, veranstaltet werden. Das größte filmpädagogische Projekt des Landes habe bei seiner vergangenen Ausgabe rund 160.000 Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer in den Kinos in NRW zu Gast, teilt das Projektteam mit.

Schulen können sich jetzt noch anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch 2020 können Schüler wieder an einem Filmkritikwettbewerb von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen.

Weitere Informationen zum Programm sowie die Online-Anmeldung unter www.schulkinowochen.nrw.de. Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persönliche Beratungen unter der Hotline 0251/5913055 zur Verfügung.