Schulhofträume: Herner Schüler pflanzen Bäume auf Schulhof

Herne. Schüler der Hans-Tilkowski-Schule in Herne haben auf ihrem Schulhof Bäume gepflanzt. Insgesamt wurde die Schule mit 20.000 Euro gefördert.

Mit 20.000 Euro wird die Hans-Tilkowski-Schule in Herne gefördert, um ihren Innen-Schulhof zu verschönern. In den vergangenen Monaten hat sich bereits einiges auf dem Schulhof getan. Nun haben Schüler gemeinsam mit Auszubildenden des Fachbereichs Stadtgrüns 16 Bäume gepflanzt.

Eigentlich hätten bei der Aktion alle Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe mitmachen sollen, erklärt Schulleiter Lothar Heistermann. „Auch um mal in den Beruf reinzuschnuppern“, sagt er. Dadurch, dass die Präsenzpflicht seit Montag aber aufgehoben ist, seien viele der Schüler aus den oberen Jahrgängen nicht mehr in der Schule vor Ort. Etwa sechs Schüler hätten beim Einpflanzen der Bäume geholfen. Da der Boden der Schulhofs nicht entsiegelt werden dürfe, hätten sie die Bäume in Kübel gepflanzt, so Heistermann.

Herner Schule setzte sich mit ihrem Konzept durch

Neben den Bäumen wurde auf dem Schulhof bereits ein Teich angelegt und eine Hütte gebaut. Demnächst sollen noch Sitzblöcke folgen. Dann sei der Schulhof fertig, sagt Heistermann.

„Schulhofträume“ lautet der Titel eines Wettbewerbs des Deutschen Kinderhilfswerk. Gemeinsam mit den Sponsoren Rossmann sowie Procter & Gamble unterstützt das Kinderhilfswerk Ideen von Schülern, um den Schulhof in einen schöneren Lern- und Lebensort zu verwandeln. Die Schülerinnen und Schüler der Hans-Tilkowski-Schule hatten ganz offensichtlich sehr gute Ideen, denn mit ihrem Konzept setzten sie sich gegen 280 andere Schulen bundesweit durch und erhalten von den „Schulhofträumen“ 20.000 Euro Unterstützung.

