Der Schulgarten des Gymnasiums Wanne in Herne ist neugestaltet worden. Im Bild (v.l.) Luna Theil (Schülerin), Dieter Bökelmann (Vorsitzender der Kreisjägerschaft Emschergau), Evelyn Piasecki (Kreisjägerschaft), Anja Ausmeier (Förderverein), Heike Bennet (Schulleiterin) und Volker Adamiak (Schulpflegschaftsvorsitzender).

Gartenprojekt Schulgarten am Gymnasium Wanne in Herne wurde neugestaltet

Herne. Der Schulgarten am Gymnasium Wanne in Herne ist fertig. Er war verwildert, nun wurde das Grün neugestaltet. Dafür ist der Garten da.

Es blüht und grünt wieder im Schulgarten des Gymnasiums Wanne: Dort wachsen und gedeihen Obst, Gemüse und Kräuter – dank der Unterstützung der Kreisjägerschaft Emschergau sowie der Fördermittel zur Biotop-Verbesserung des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen (LJV NRW).

Jahrelang hätten Teiles des Schulgartens brach gelegen und seien immer mehr verwildert, teilt die Kreisjägerschaft mit. Anja Ausmeier, Vorsitzende des Fördervereins, und Volker Adamiak, Vorsitzender der Schulpflegschaft, hätten das sehr bedauert, ebenso die Direktorin des Gymnasiums, Heike Bennet. Bald habe festgestanden, dass der Schulgarten aufgewertet werden soll – um die Biodiversität zu fördern und dem Insektensterben entgegenzuwirken. Das Projekt werde durch die Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums pädagogisch begleitet.

Fördervereinsvorsitzender Adamiak, selbst Mitglied in der Herner Jägerschaft, habe sich mit dem Anliegen an die Obfrau für Naturschutz Evelyn Piasecki gewandt. Sie sei von der Reaktivierung des Schulgartens ebenfalls begeistert gewesen und habe Informationen zur Förderung des Projektes vermittelt und fachlich mit Rat und Tat zur Seite gestanden. So seien dann die richtigen Pflanzen und Gehölze ausgewählt und beschafft worden, heißt es weiter. Im Frühjahr sei alles bestens vorbereitet gewesen, wegen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen habe sich das Projekt aber verzögert.

Herne: Garten erfüllt verschiedene Funktionen

Nun sei der Garten aber fertig. Spättragende Süßkirschen oder Sommerbirnen seien bereits geerntet worden, Kürbisse, Karotten, Kräuter hätten nun gerade Saison. Zudem blühten Wildrosen wie die Hundsrose und Wildblumen, die ihren Duft verströmten.

Der Garten erfülle nun wieder verschiedene Funktionen, darunter eine Unterstützung für den Biologieunterricht, aber auch die Verarbeitung der Ernte, außerdem sei der Garten ein Rückzugsort für Schüler, die dort einmal Ruhe genießen oder in Ruhe etwas lernen wollten. Und weil der neugestaltete Garten vielen Freude bereite, seien auch bereits Wünsche nach einer weiteren Gestaltung wie zum Beispiel die Aufwertung des vorhandenen Teichs durch eine Steinaufschüttung oder die Anschaffung von weiteren Bänken sowie der Aufbau von Hochbeeten aufgetaucht.