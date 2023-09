Schüsse in Herne: Polizei sucht nach Überfall zwei Männer

Herne. In Herne haben zwei Männer bei einem Überfall zwei Frauen (19) überfallen. Dabei schossen die Täter auch mit einer Pistole. Die Fahndung läuft.

Nach einem bewaffneten Straßenraub in Herne sucht die Polizei Zeugen. Dabei hat ein Duo eine Pistole gezückt und auch geschossen. Verletzt wurde aber niemand.

Wie die Polizei berichtet, wurden am Montagabend, 25. September, in Herne-Baukau zwei 19-jährige Hernerinnen gegen 22.45 Uhr auf der Bahnhofstraße nahe der Steinmetzstraße von zwei Unbekannten angesprochen. Einer zückte eine Pistole, dann forderten die Männer die Herausgabe eines Mobiltelefons. Als die jungen Frauen das ablehnten, schoss einer der Täter mehrfach mit der Waffe in Richtung Boden. Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend entrissen die Kriminellen einer der 19-Jährigen eine Plastiktüte, und beide flüchteten in Richtung Westring.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: ca. 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Einer der Täter hat blonde, kurze Haare und trug ein schwarzes Oberteil und eine dunkle Hose. Der andere hat braune kurze Haare und war mit einem weißen Maleranzug bekleidet. Beide sprachen nach Polizeiangaben akzentfreies Deutsch.

Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe; die Polizei fand entsprechende Hülsen am Tatort. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

