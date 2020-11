Schreibgruppe der Herner Volkshochschule gibt Buch heraus

„Was vom Jahre übrig blieb“: So ist in schöner Regelmäßigkeit die Lesung überschrieben, mit der sich die Schreibwerkstatt der Volkshochschule normalerweise im November präsentiert. Mit Gedichten und kleinen Prosatexten, die in den zwei Wochenendseminaren („Wenn ich mit der Muse schmuse ...“) entstanden sind, die die Schriftstellerin und Pädagogin Brigitte Werner nun schon seit vielen Jahren anbietet. Doch bekanntlich ist 2020 alles anders, und so hat die Gruppe statt der Lesung eine Anthologie mit dem bekannten Titel herausgegeben.

Ein Bild aus alten Tagen: Der VHS-Kurs „Wenn ich mit der Muse schmuse ...“ im März 2008. Foto: QUICKELS, Wolfgang / WAZ

Texte von zehn Autorinnen und Autoren

Zehn Autorinnen und Autoren haben Texte beigesteuert, die in diesem Frühling und im vergangenen Jahr entstanden sind, außerdem biografische Angaben eigener Wahl. Viele Gedichte sind dabei oft wehmütige Erinnerungen an die Kindheit. Die Verfasserinnen treten hinaus in die urbane Natur wie Maren Bielarz oder beschreiben in knappen Sätzen „Das erste Mal“ - in einem Hochsitz - wie Lars Czommer. Marianne Füg, mit 90 Jahren die Älteste in der Runde, macht sich Gedanken über Koffer, ein Thema, das auch Bettina Ittermann, die Herausgeberin, zu einem Text inspiriert hat. Auch Peter Zontkowski ist vertreten, der Bürgerfunker, Autor und Musiker. Sie seien beispielhaft genannt für die Gruppe, die Jahr um Jahr mit Liebe zum Wort an ihrer Ausdrucksfähigkeit arbeitet.

Buch kann bestellt werden An der Anthologie beteiligt sind Maren Bielarz, Lars Czommer, Marianne Füg, Bettina Ittermann, Nicola Mack, Monica Pound, Heike Singbeil, Jennifer Wagner, Barbara Wolff und Peter Zontkowski. Das in einer Auflage von 100 Exemplaren erschienene Buch mit einem Vorwort von Brigitte Werner kann bei Bettina Ittermann bestellt werden. Es kostet acht Euro. Bestellung über bettina.ittermann@gmx.de oder die Homepage https://www.betty-van-birnhelm.de/ Die Lesung findet dieses Jahr live nicht statt. An eine Online-Lesung ist gedacht.

Dozentin gibt Anregungen zum Nachahmen

„Ich als Dozentin versuche stets, die bei allen vorhandene Schreibfreude weiter auszubauen“, sagt Brigitte Werner, „den Stil zu verfeinern, Anregungen zum Ausprobieren, auch zum Nachahmen zu geben, damit sich das Sprachgefühl immer mehr verbessert, verfeinert und sicherer wird.“ Oft legt sie ihren Teilnehmern Texte bekannter Autorinnen als Beispiele für Qualität vor. Einige dieser Gedichte haben die Schreibgruppe zu eigenen Gedanken angeregt, die aber immer auf ihre Quelle verweisen.

Bettina Ittermann hat die Anthologie im Selbstverlag herausgegeben. Sie ist selbst Mitglied der VHS-Gruppe. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Langwieriger Prozess

Zwar sind auch in früheren Jahren schon Textsammlungen entstanden, von der Gestaltung her allerdings nicht mit diesem ersten Buch vergleichbar. Brigitte Werner hat es lektoriert, Bettina Ittermann hat ihm eine Form gegeben. Ein langwieriger Prozess, wie die frisch in den Vorruhestand eingetretene Bankangestellte feststellen musste. Zwar hatte sie bereits als Autorin Texte im Selbstverlag herausgegeben, doch zehn Schreibende unter einen Hut zu bekommen, war auch für sie nicht ganz einfach. „Unzählige Mails“, sagt sie, seien in dieser Zeit hin und her geschickt worden. „Passt der Text nun so, oder muss noch etwas verändert werden? Welches Buchformat nehmen wir? Wo kommen die komischen Zeilenumbrüche her?“: Fragen wie diese wollten geklärt werden. „Ich schätze, ich habe vier mal soviel Zeit investiert, wie ich vorab geplant hatte“, sagt Bettina Ittermann. Aber: „Ich habe selbst dabei einiges dazugelernt und unheimlich viel positive Rückmeldungen von den Mitwirkenden erhalten.“

Brigitte Werner ist stolz auf die Anthologie ihrer Schreibgruppe. Foto: Wolfgang Schmidt

Stolz auf ihre Schreibgruppe

„Ein gutes Gefühl, diese Anthologie jetzt Corona zum Trotz doch in den Händen zu halten“, sagt etwa Nicola Mack. „Gerade jetzt wo Positives doppelt und dreifach so wichtig ist!“. Auch Barbara Wolff freut sich, „dem Wunsch unserer Zuhörer, unsere Texte noch mal lesen zu können, nun in Buchform entsprechen zu können“. Das gefällt auch Brigitte Werner gut. „Ich bin sehr stolz auf diese Anthologie“, sagt sie, „und ich weiß sehr genau, wie viel Arbeit in diesem Büchlein steckt.“