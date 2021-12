Schrankenanlagen kommen: A 43 bei Herne wird gesperrt

In Herne werden Schrankenanlagen gebaut – so wie hier auf der A 40.

Herne/Recklinghausen. Nun wird auf der A 43 in Herne eine Schrankenanlage gebaut. Alle Fahrzeuge müssen sie passieren. Dazu ist am Wochenende eine Vollsperrung geplant.

Die geplante Schrankenanlage auf der A 43 in Herne und Recklinghausen wird in Kürze aufgebaut. Das teilt Autobahn Westfalen mit. Wenn das Wetter mitspielt, soll wegen Vorarbeiten am Wochenende zwischen dem Kreuz Recklinghausen und dem Kreuz Herne in Richtung Wuppertal die Autobahn voll gesperrt werden.

In einer gemeinsamen Sitzung, so heißt es in einer Mitteilung, hätten die Städte Recklinghausen und Herne, Feuerwehr, Polizei und Autobahn Westfalen diesen ersten Schritt zur Installation der Schranke, die die Sperrung für den Verkehr ab 3,5 Tonnen sicherstellen soll, festgelegt. Allein: „Leider können wir die Sperrung noch nicht mit Sicherheit bestätigen“, erklärt Projektleiter Guido Meinzer. Bei Regen oder Schnee seien die notwendigen Markierungsarbeiten unmöglich. Dann verschiebe sich der Aufbau der Schranke wahrscheinlich ins nächste Jahr.

Noch immer nutzen Lastwagen verbotener Weise die Emschertalbrücke

Sollte die Sperrung stattfinden, dann soll die A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal von Freitag, 3. Dezember, ab 20 Uhr, bis Montag, 6. Dezember, 5 Uhr, gesperrt werden. Eine Umleitung würde dann – wie auch für den Verkehr ab 3,5 Tonnen über die A 2, die A 45 und die A 42 führen.

Grund für den Bau von jeweils einer Schrankenanlage in beiden Fahrtrichtungen ist die 80 Meter lange Emschertalbrücke der A 43 über den Rhein-Herne-Kanal. Sie ist marode und darf deshalb seit April 2021 nicht mehr von Lastwagen über 3,5 Tonnen befahren werden. Weil trotzdem viele Lkw die Strecke nutzen, kommt nun die Sperranlage.

Die Autobahn Westfalen will an diesem Donnerstag, 2. Dezember, die Presse über den Zeitplan für den Bau der insgesamt zwei Schrankenanlagen informieren. Auch will sie „zeitnah“ darüber informieren, ob die Sperrung am Wochenende auch wirklich stattfindet.

