In Grünbereichen am Wananas ist zwischen jungen Bäumen Gräser, Kräuter und anderer Aufwuchs zurückgeschnitten worden. Das war laut Stadt mit dem Naturschutzgesetz zulässig.

Naturschutz Schonzeit verletzt? Rückschnitte in Wanne werfen Fragen auf

Herne. Ist bei Rückschnitten von Grünflächen und Hecken in Wanne gegen die gesetzliche Schonzeit verstoßen worden? Das sagt die Stadt zu Bürgerhinweisen.

Von der Stadt in einer Grünfläche am Wananas und auf dem Sportplatz Franzstraße durchgeführte Grün- und Rückschnitte haben bei Bürgerinnen und Bürgern die Frage aufgeworfen: Sind diese Arbeiten mit der im Bundesnaturschutzgesetz verankerten Schonzeit vom 1. März bis 30. September vereinbar?

Die Stadt gibt darauf eine deutliche Antwort: ja! Am Wananas sei nicht gerodet worden, so Stadtsprecherin Anja Gladisch. Dort seien Gräser, Kräuter und weiterer Aufwuchs zurückgeschnitten worden, um vor einigen Jahren neu gepflanzte Bäume in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und: Rund um den Sportplatz Franzstraße sei der übliche Sommer-Pflegeschnitt für einige Hecken erfolgt.

Schonzeit soll brütende Vögel und Insekten schützen

„Um Missverständnisse auszuräumen: Pflegeschnitte meint, den jährlichen Zuwachs einer Hecke abzuschneiden“, so die Stadt. Dies sei im Bundesnaturschutzgesetz ausdrücklich erlaubt. Das bestätigt auch Rolf Reinholz von der Herner Gruppe des Umwelt- und Naturschutzverbandes BUND. Schonende Pflegeschnitte seien grundsätzlich möglich. Das Gesetz sei aber leider sehr missverständlich formuliert, weshalb es immer wieder zu Konflikten komme.

Durch die bundesweite sechsmonatige Schonzeit sollen vor allem brütende Vögel, Insekten und andere Tiere, die in Bäumen und Gehölzen Unterschlupf finden, geschützt werden. Die Bestimmungen gelten auf Flächen in der freien Natur sowie für Gärten oder auch Grünflächen am Haus.

