Schollbrockhaus Herne zeigt Ausstellung zum Thema „Fisch“

Im Schollbrockhaus dreht sich ab Samstag alles um das Thema „Fisch“. Vier Künstlerinnen und zwei Künstler aus dem Ruhrgebiet haben ganz unterschiedliche Werke zu den Meeresbewohnern gestaltet.

Zur Ausstellung Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, 10. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Schollbrockhaus am Karl-Brandt-Weg 1 im Strünkeder Schlosspark statt. Danach ist die Ausstellung an den Wochenenden von 12 bis 17 Uhr zu sehen. Sie endet am 25. Oktober. Es besteht im Haus Maskenpflicht.

Die Idee zu der Ausstellung hatte Marayle Küpper. Sie ist seit Jahren leidenschaftliche Taucherin und konnte ihre Mitstreiter dazu bewegen, sich auch einmal mit dem Thema zu beschäftigen. „Das war bei einigen erst einmal gar nicht so einfach“, erzählt sie. Aber mit der Zeit habe bei allen die Herausforderung über die Skepsis gesiegt.

Großer Fisch aus Holz

Ingrid Handzlik ist Bildhauerin und arbeitet vorwiegend mit Holz und Stein. Sie schafft einen großen Fisch aus Holz, dessen Form sie in grobe Strukturen auflöst. Sich überkreuzende Einschnitte schaffen eine bewegte Form, die sich zum Schwanz hin in fließende Linien auflösen. In ihren Werken aus Stein schafft sie dynamische Formen von Meerestieren, die auch durch ihre Oberflächenstrukturen wirken.

Die Installation "Verloren" von Marayle Küpper im Obergeschoss. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Marayle Küpper ist mit großen porträthaften Bildern von Fischen in der Ausstellung vertreten. Sie verleiht jedem der Fische ein individuelles, fast menschliches Aussehen. Da wird man mit großen Augen und spitzen Zähnen böse angeschaut. Andere Fische scheinen den Betrachter fast ein wenig anzulächeln. Aus diesen Bildern schafft sie im Obergeschosse eine Installation, indem sie ihre Motive auf hochrechteckige Acrylscheibe druckt und von der Decke schweben lässt.

Meditative Soundinstallation

Sven Piayda hüllt den Raum in eine fast meditative Soundinstallation. Er hat das französische Chanson „La Mer“ auf wenige Sekunden komprimiert und dann wieder auf eine Länge von einer Stunde auseinandergezogen. So entsteht eine sich langsam erschließende Klangwelt, die mal aufschwellt, um dann wieder fast zu verschwinden.

Nicole Tenge ist in der Ausstellung mit Objekten vertreten. Ihr haben es ganz alltägliche Heftlaschen angetan. Mit und aus ihnen formt sie auf der einen Seite fließende wellenartige Bewegungen. Auf der anderen Seite schafft sie reduzierte Formen, die an Fische erinnern. Der alltäglich genutzte Büroartikel wird zum künstlerischen Material, das oft auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist.

Spannende Ausstellung mit ganz unterschiedlichen Werken

Sie stellen im Schollbrockhaus aus: Nicole Tenge, Marayle Küpper, Ingrid Handzlik und Wilfried Weiß (v.l.). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Wilfried Weiß´ Ölbilder sind ganz von seiner Fantasie geprägt. Durch mehrfaches Übermalen entstehen Bildräume, die in eine unbestimmte Tiefe führen. Die Reduktion auf ganz verschiedene Blautöne schaffen harmonische Hintergründe. Vor diesen landschaftlichen Gebilden fliegt dann schon mal ein Fisch vorbei oder ein quallenartige Form segelt durch das Bild.

Daniela Werth zeigt verschiedene Bilder in Öl und Mischtechnik. In ihren Arbeiten scheint das Motiv Fisch in Farbe zu zerfließen. Da werden Formen mal leicht angedeutet, um dann wieder in ausdrucksstarken Farben zu verschwinden. Ihre Werke bewegen sich meist auf einem schmalen Grat zwischen Gegenstandslosigkeit und angedeuteter Figuration.

Es ist eine spannende Ausstellung mit sehr unterschiedlichen Werken, die durch ihre Hängung ein abwechslungsreiches Ganzes ergeben. Eine Aufforderung, mal kurz oder lang in dieses Kunst-Meer einzutauchen.