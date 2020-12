Foto: OH

Rolf Buchwald (re.) und der Skalpell-Artist Bernd Schröder. Seine Arbeiten sind ab Samstag im Schnittpunkt an der Forellstraße zu sehen.

Ausstellung „Schnittpunkt“ in Herne-Baukau stellt Scherenschnitte aus

Kultur-Friseur Rolf Buchwald hat den Herner Skalpell-Artisten Bernd Schröder mit seinen Scherenschnitten in seinen Salon in Baukau eingeladen.

Herne. Rolf Buchwald ist mit der Aufgabe des „Schnittpunkts“ in Herne-Mitte nicht die Lust auf Kultur vergangen. Deshalb zeigt der Friseurmeister in seinen Baukauer Salon an der Forellstraße 46a ab Samstag, 5. Dezember, Scherenschnitte des Herner Skalpell-Artisten Bernd Schröder.

Technik perfektioniert

„Der 51-jährige Isolierer ist vor über 20 Jahren zur Adventszeit durch das Schneiden eines klassischen Advents-Fensterbildes auf diese Technik gestoßen“, erklärt Rolf Buchwald beeindruckt vom Geschick des Kunsthandwerkers. „Im Laufe der Jahre hat er diese Technik perfektioniert.“ Wegen der Corona-Vorschriften kann die geplante Vernissage am Eröffnungstag allerdings nicht mit Publikum stattfinden. So hat Rolf Buchwald den Fotografen und Videofilmer Marcus Brockmeier engagiert, der die Eröffnung aufnimmt und das Video zeitnah ins Internet stellt. Musikalisch wird die Herner Band „Arbeitstiere“ unplugged die Vernissage begleiten.

Die Scherenschnitte sind während der Öffnungszeiten des Baukauer „Schnittpunkts“ zu sehen: di-fr 9-18 Uhr und sa 9-14 Uhr.