Schnee unter Fußsohle: Autofahrerin (65) tritt aufs Gaspedal

Die Herner Polizei wurde zu einem Auffahrunfall in Wanne gerufen.

Herne. Eine Autofahrerin fährt unerwartet auf das stehende Auto vor ihr auf. Erklärung: Sie wollte Schnee vom Schuh abstreifen und war ans Gas gekommen.

Einen „schneebedingten Unfall“ der besonderen Art meldet jetzt die Polizei, die angesichts des Temperaturanstiegs eigentlich nicht mehr damit gerechnet hatte.

Autofahrerin fährt auf Pkw vor ihr

Auf der Corneliusstraße in Wanne warteten nach bisherigem Kenntnisstand am Mittwoch, 16. Februar, zwei Autos verkehrsbedingt hintereinander im Einmündungsbereich der Heerstraße. Völlig unvermittelt fuhr die Fahrerin (65) des hinteren Wagens auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Dessen Fahrerin (53) wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 65-jährige Autofahrerin erklärte den Polizisten, dass sie das Gefühl gehabt habe, dass sich Schnee unter einer ihrer Schuhsohlen befunden habe. Bei dem Versuch, diesen an der Fußmatte abzustreifen, habe sie versehentlich das Gaspedal betätigt. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten schätzten die Höhe des Gesamtsachschadens auf circa 4000 Euro.