So viel Schnee, dass ein Schneemann gebaut werden kann, wird wohl in Herne nicht fallen. Aber es wird spannend.

Winter Schnee in Herne? So stehen die Chancen in dieser Woche

Herne. Die Temperaturen in Herne sinken. Könnte in dieser Woche der erste Schnee fallen? Aktuell gibt es eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost.

Noch regnet es in Herne ohne Unterbrechung. Könnte der Regen sich in dieser Woche in Schnee verwandeln? Was die Vorhersagen für Herne sagen.

Am Montag schneit es zwar nicht in Herne – den Schnee gibt es laut deutschem Wetterdienst erst in höheren Lagen von 200 bis 400 Meter – dafür gibt der deutsche Wetterdienst amtliche Warnungen vor Glätte und Frost heraus. Diese gelten von Montagabend bis Dienstag, 28. November, um 13 Uhr.

Die Temperaturen sinken laut Wettervorhersagen am Donnerstag tagsüber auf null Grad, in den Nächten sogar auf bis zu minus sieben Grad. Bis Mittwoch sind Niederschläge für Herne angesagt. Während es am Donnerstag trocken bleiben soll, könnte es ab Samstag dann wieder Niederschläge geben – diese könnten sich dann bei den niedrigen Temperaturen durchaus in Schnee verwandeln. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen aber laut Wetterdiensten wieder etwas ansteigen und dann im einstelligen Plusbereich liegen.

