Schlechte Fahrradsituation in Herne: Schüler starten Umfrage

Herne. Die Bedingungen an Herner Schulen für Radfahrerinnen und -fahrer sind schlecht. Deshalb hat sie Schülervertretung jetzt eine Umfrage gestartet.

Es gibt viele Gründe, den täglichen Schulweg mit dem Fahrrad zurückzulegen: Es ist umweltfreundlich und die morgendliche Bewegung tut gut. Damit das Fahrrad aber eine wirkliche Alternativen sein kann, müssten einige Bedingungen erfüllt sein, teilt die „Stadtweite Schülervertretung“ mit. Schülerinnen und Schüler hätten in der Vergangenheit jedoch immer wieder von erheblichen Mängeln berichtet.

Bemängelt werden laut SSV primär zwei Aspekte: zu wenige beziehungsweise schlechte Fahrradständer oder Abstellmöglichkeiten und mangelhafte Sicherheit. An einigen Schulen gebe es schlicht zu wenig Fahrradständer. „Das ist nicht nur nervig, sondern führt auch dazu, dass Fahrräder oft nur schlecht oder gar nicht angeschlossen werden können“, teilt die SSV mit.

Dieser Umstand führe unvermeidlich zu einem weiteren großen Problem: Immer wieder sei es in der Vergangenheit zum Diebstahl von Fahrrädern gekommen. Nicht zuletzt auch, weil Fahrradständer in der Regel nicht extra bewacht würden. Dies seien aber nicht die einzigen Kritikpunkte: Beispielsweise fehlten an einigen Schulen auch ausreichende Überdachungen. Während das an regenfreien Tagen kein Problem sei, liege die Problematik an verregneten Tagen auf der Hand – die Fahrräder rosteten, so die SSV.

SSV Herne möchte die Abstellmöglichkeiten verbessern

Die Schülervertretung Herne möchte die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Roller verbessern und mehr Sicherheit schaffen. Dazu habe sich die Interessenvertretung mit dem Kinder- und Jugendparlament der Stadt Herne zusammengeschlossen und strebe eine Zusammenarbeit mit dem ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) an. Mit den Ergebnissen und daraus entstehenden Forderungen werde die Stadtweite Schülervertretung schließlich an die städtische Politik und an die Stadtverwaltung treten, heißt es in der Mitteilung der SSV.

Um zunächst einen genaueren Überblick zu bekommen, welche der oben genannten Probleme konkret in welchem Ausmaß an welcher Schule vorhanden sind und was es sonst noch für Herausforderungen gibt, habe die SSV sich dazu entschieden, eine Umfrage zu erstellen und an die Schulen zu senden. Diese soll von den jeweiligen Schülervertretungen ausgefüllt werden. Auf Grundlage der Umfrageergebnisse plane die SSV dann weitere Maßnahmen.

