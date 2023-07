Schlagerparty in Herne: Benefizfest findet wieder statt

An der Akademie Mont-Cenis findet wieder ein Benefizfest vom Förderturm Herne statt. Auch in diesem Jahr ist wieder Angelique dabei.

Lange Zeit war unklar, ob das Benefizfest des Herner Förderturms wie seit Jahren an der Akademie Mont-Cenis stattfinden kann. Nun aber ist es sicher: Das Benefizfest findet auch in diesem Jahr wieder am altbewährten Standort an der Akademie in Sodingen statt. Das teilt Markus Lülf, Vorsitzender des Herner Förderturms, mit.

Durch die baulichen Maßnahmen, die aktuell im Innenbereich der Akademie stattfinden, könne dieser nicht mit einbezogen werden. Somit sei es eine reine Open-Air-Veranstaltung, so Lülf. Auf der großen Bühne würden sich wieder viele verschiedene Künstler das Mikrofon in die Hand geben.

Den Auftakt macht am Freitagabend, 28. Juli, ab 18 Uhr die Band Polly Rockstoff. Von 20 bis 22 Uhr tritt dann Harry L. mit seiner Band String auf. Am Samstag, 29. Juli, wird das Benefizfest um 13.30 Uhr offiziell eröffnet. Peter van Eyck und Oliver Grabowski führen wieder durch das Programm. Ab 14 Uhr startet das musikalische Programm. Künstler wie Chris Alexandros, Angelique, Patrick Bonk, Ralf Cerne, Uwe Engel, Joel Gutje, Michael Kern, Neon, Andy Rinus und Shelter II werden auftreten, kündigt Lülf an. Ab 20 Uhr wird es dann rockiger. Die Hardwear Rockband wird mit klassischer Rockmusik aus den 70er/80er und 90er Jahren das Publikum unterhalten.

Die Besucherinnen und Besucher erwarte ein Rahmenprogramm unter anderem mit einer großen Tombola und Essen- und Getränkeständen. Der Kinderschutzbund und das Tierheim Herne-Wanne würden ebenfalls mit Infoständen vertreten sein. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, gutes Wetter und gute Umsätze, damit der Spendenerlös wieder viele soziale Einrichtungen erreicht.“ so Markus Lülf.

