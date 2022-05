Schlagerparty am Wochenende: „Crange feiert“ kehrt zurück

Herne. Die Schlagerparty „Crange feiert“ kann endlich wieder stattfinden. Angekündigt sind viele bekannte Schlagerstars – unter anderem Mickie Krause.

Crange darf wieder feiern. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am Samstag, 7. Mai, die Schlagerparty „Crange feiert“ auf dem Kirmesplatz statt. Das bedeutet: einen ganzen Tag lang Open-Air-Party.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele bekannte Schlagerstars angekündigt. Mit dabei sind: Mickie Krause, Captain Jack, Peter Wackel, Ikke Hüftgold, Jörg Bausch, Honk!, Tim Toupet, Norman Langen, Ina Colada, Stefan Stürmer, Tobee, Olaf Henning, Frank Lukas und CJ DNF. Moderieren wird das Event Frank Neuenfels. Los geht es bereits um 12 Uhr, der letzte Sänger Peter Wackel startet um 21 Uhr mit seinem Auftritt.

„Crange feiert“ hat zum ersten Mal 2016 in Herne stattgefunden

Tickets für die Party können noch bis einschließlich 5. Mai als „Print@Home“-Ticket gekauft und per Paypal bezahlt werden. Das Ticket wird laut Veranstalter per Mail zugestellt. Ab Freitag, 6. Mai, gibt es die Tickets für die Veranstaltung nur noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen und am Veranstaltungstag an der Tageskasse vor Ort. Neben den normalen Tickets für 16,90 Euro können auch VIP-Tickets (149 Euro) gekauft werden – darin enthalten ist unter anderem ein Platz im VIP-Bereich, ein separater Eingang, alle Getränke und Speisen sowie möglicher Künstlerkontakt.

2019 fand die letzte „Crange feiert“-Party vor der Corona-Pandemie statt. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Zum ersten Mal hat die Party auf dem Kirmesplatz 2016 stattgefunden, nachdem der Veranstalter 2015 erstmalig das Event „Oberhausen feiert“ ins Leben gerufen hatte. In diesem Jahr gibt es noch zwei weitere Partys: in Oberhausen am Samstag, 27. August, und in Hagen am Samstag, 10. September.

