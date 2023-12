Das Evangelische Krankenhaus in Herne will das Schlaganfall-Risiko präzisieren.

Herne Das Evangelische Krankenhaus in Herne will präzisere Diagnosen über ein Schlaganfall-Risiko treffen. Wie das funktionieren soll.

In ihrer Ultraschallambulanz will das Evangelische Krankenhaus in Herne (EvK) verlässlichere Aussagen darüber treffen, ob Gefäßverengungen zum Schlaganfall führen können. Operationen könnten dadurch vermieden werden. Die Ambulanz ermögliche zudem innovative Untersuchungen der Nerven und Muskel, heißt es in einer Pressemitteilung des EvK.





Nicht jede Gefäßverengung einer Halsarterie führe zwangsläufig zum Schlaganfall. „Um hier jedoch eine verlässliche Aussage treffen zu können, muss man präzise bestimmen, welche Beschaffenheit und welche Auswirkung die Verengung auf die Gehirndurchblutung hat“, erläutert Prof. Dr. Christos Krogias, der seit dem 1. April 2023 Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schlaganfallmedizin und Klinische Neurophysiologie am EvK ist. Diese Möglichkeit bestehe in der Ultraschallambulanz der Klinik mit überregionaler Referenzdiagnostik.

Prof. Dr. Christos Krogias ist seit dem 1. April 2023 Chefarzt der Neurologie am Herner EvK. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Ziel des Untersuchungsverfahrens sei es, das Schlaganfall-Risiko bei Patientinnen und Patienten zu präzisieren, um dann individuelle Therapieentscheidungen treffen zu können. „Bestimmte man früher lediglich den Grad einer Gefäßverengung, ist heute eher die Art und Beschaffenheit der Verengung von Belang“, so die Klinik.

Handele es sich um eine glatte Form der Verengung, könne das Blut ungehindert hindurchfließen, auch wenn es eine eher schmale Bahn sei: „Dann muss nicht unbedingt operiert werden.“ Wenn die Ablagerungen aber eher uneben und unregelmäßig seien, bestehe die Gefahr, dass sich daran Blutgerinnsel bildeten. Wenn sich diese Blutgerinnsel lösten, flössen sie zum Gehirn und lösten dort einen Schlaganfall aus. „In enger Abstimmung mit unserer Klinik für Gefäßchirurgie können wir dank dieser ausgefeilten Diagnostik den Patientinnen und Patienten eine optimale Vorbeugung gegen Schlaganfall anbieten“, sagt Prof. Dr. Christos Krogias.

Die Ultraschallambulanz ermögliche auch innovative Untersuchungen der Nerven und Muskel. Die sogenannte Nervensonografie greife zum Beispiel im Vorfeld der Operation eines Karpaltunnelsyndroms, einer schmerzhaften Einengung des Mittelarm-Nervs. Sie zeige dem Operateur, wo genau die Ursache der Nerveneinengung liege oder ob es Anomalien beim Verlauf der Nerven gebe, die es bei der Operation zu berücksichtigen gelte. Hier stünden die Neurologen im engen Austausch mit der Unfallchirurgie des EvK.





Chefarzt Prof. Dr. Krogias ist seit zwei Jahren Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ultraschallmedizin (DEGUM) e.V., Sektion Neurologie. Im Sommer wurde er in dieser Funktion einstimmig wiedergewählt.

