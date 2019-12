Am Hauptbahnhof Wanne-Eickel auf Höhe des Postparks entfernt die Stadt am Sonntag, 29. Dezember, acht kranke Bäume.

Herne. Die Stadt fällt acht Bäume am Hauptbahnhof Wanne-Eickel, die alle nachgepflanzt werden. Schienenersatzverkehr für die Linie 306 ist eingerichtet.

Schienenersatzverkehr wegen Baumarbeiten der Stadt Herne

Die verkehrsarmen Tage zum Jahresende nutzt die Stadt Herne, um Schnittarbeiten an Bäumen an der Trasse der Straßenbahnlinie 306 in Wanne-Mitte durchzuführen und dort abgestorbene Bäume zu entfernen. Laut Stadt sind die Arbeiten am Hauptbahnhof Wanne-Eickel und auf Höhe des Postparks erforderlich, damit Äste und abgestorbene Bäume keine Gefahr für die Oberleitung der Straßenbahn und somit für den Verkehr darstellen.

Alle gefällten Bäume werden nachgepflanzt

Am Sonntag, 29. Dezember, werden deshalb insgesamt acht Bäume gefällt und an anderen Schnittmaßnahmen vollzogen. „Für die Bäume, die aus Sicherheitsgründen weichen müssen, werden neue gepflanzt. Die Standorte hierfür werden noch geprüft. Grundsätzlich wird bei Ersatzpflanzungen versucht, diese nah am Standort der alten Bäume vorzunehmen“, teilt die Stadt mit.

Während der Arbeiten verkehrt auf der Linie 306 zwischen Wanne-Eickel Hauptbahnhof und der Haltestelle „Am Solbad“ ein Schienenersatzverkehr. Für die Arbeiten und den Schienenersatzverkehr sind Haltverbotszonen erforderlich, die im Bereich des Hauptbahnhofs, der Haltestelle „Am Solbad“ und der Landgrafenstraße eingerichtet werden.