Schaden: Ab sofort Sperrung im Kreuz Herne (A42/A43)

Herne Im Kreuz Herne gibt es einen unerwarteten Schaden. Eine wichtige Abfahrt von der A42 muss gesperrt werden. Und es drohen Staus auf der A43.

Wegen eines Schadens an einem Entwässerungsschacht kommt es ab sofort (Montag, 5. Februar) zu zwei Sperrungen im Kreuz Herne. Das Problem soll aber vergleichsweise schnell behoben sein.

Laut Autobahn GmbH ist auf der A43 ist im Kreuz Herne in Fahrtrichtung Wuppertal ein Schaden an einem Entwässerungsschacht entstanden. Deshalb ist in Fahrtrichtung Wuppertal ab sofort nur noch ein Fahrstreifen frei. Dort drohen Staus.

Sperrung an A42: Umleitung über Abfahrt Herne-Wanne

Außerdem muss die Verbindung von der A42 auf die A43 in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt werden. Betroffen ist nur die Fahrtrichtung Duisburg der A 42. Von dort kann man jetzt gar nicht mehr abfahren. Die Abfahrt Richtung Norden ist bereits wegen der maroden Brücke und der aufgestellten Ampelanlage gesperrt. Laut Autobahn GmbH gibt es Richtung Süden nun eine Umleitung mit einem roten Punkt über die Anschlussstelle Herne-Wanne. Dort müssen Autofahrerinnen und Autofahrer dann wenden.

Die vergleichsweise gute Nachricht: Die Arbeiten sollen schon voraussichtlich bis Dienstagmorgen (6. Februar) um 5 Uhr abgeschlossen sein.

