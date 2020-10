Sanitäter wird in Herne im Einsatz von Autofahrer geschlagen

Ein Rettungssanitäter ist in Herne von einem Autofahrer geschlagen worden, teilt die Polizei mit.

Während der Erstversorgung eines Verletzten ist ein Rettungssanitäter am Montagabend in Herne von einem Autofahrer geschlagen worden. Laut Polizei machte sich nach dem Funkspruch „Tätlicher Angriff auf Rettungssanitäter!“ gegen 21.35 Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf den Weg zur Oststraße in Herne.

Was war passiert? Zwei Sanitäter behandelten hier einen Mann, der zuvor gestürzt war. Den Rettungswagen hatten sie auf der Straße abgestellt, da keine andere Parkmöglichkeit in der Nähe des Verletzten zur Verfügung stand, so die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand tauchte plötzlich von hinten ein Pkw auf, dessen Fahrer mehrfach die Lichthupe betätigte. Die Rettungssanitäter reagierten darauf nicht und setzten die Erstversorgung des Verletzten fort.

Auf 22-jährigen Sanitäter eingeschlagen

Wenig später gelang es dem Autofahrer dann doch, an dem Rettungswagen vorbeizufahren. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Mann kurz danach an, lief auf einen der Sanitäter (22) zu und schlug ihm kräftig gegen den Brustkorb. Danach entfernte sich die Person wortlos.

Nach der ärztlichen Behandlung stellte sich heraus, dass der verletzte Herner nicht mehr dienstfähig war. Nach einer Halterfeststellung suchten die Beamten den Tatverdächtigen, einen 34 Jahre alten Herner, noch in den späten Abendstunden an seiner Wohnanschrift auf. Die Ermittlungen im Herner Kriminalkommissariat 35 dauern an.

