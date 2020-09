Sainte-Laguë oder: Die Tops und Flops der Wahl in Herne

Grünen-Chef und OB-Kandidat Pascal Krüger (links) freut sich am Sonntagabend bei der Wahlparty in „Steinmeister’s Biergarten“ am Kanal über das Ergebnis seiner Partei im Rat und in den Bezirken. Sein persönliches Abschneiden bei der OB-Wahl löste weniger Begeisterung aus.