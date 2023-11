S-Bahn von Dortmund nach Herne prallt auf Einkaufswagen

Herne/Dortmund. Eine S-Bahn ist am Samstagabend auf dem Weg nach Herne mit einem auf der Strecke abgestellten Einkaufswagen zusammengestoßen. Das hatte Folgen.

Eine S-Bahn ist am Samstagabend auf dem Weg nach Herne mit einem auf der Strecke abgestellten Einkaufswagen zusammengestoßen.

Gegen 21.25 Uhr habe ein Bahnmitarbeiter mitgeteilt, dass die S2 (Dortmund - Herne) soeben mit einem Einkaufswagen kollidiert sei, berichtet die Bundespolizei. Die S-Bahn sei anschließend noch bis zum nächsten Halt Nette/Oestrich gefahren.

Bundespolizei fand vor Ort zwei Einkaufswagen und ein Fahrrad

Der Triebfahrzeugführer (46) gab dort gegenüber den Beamten an, dass er einen Einkaufswagen mit der linken Seite des Zuges gestreift habe. Anschließend habe er den Gegenstand aus dem Gleisbereich entfernt und in die Böschung gelegt. Verdächtige Personen habe er nicht gesehen. Vor Ort habe er keine Schäden an der S-Bahn feststellen können.

Die Einsatzkräfte fuhren anschließend zu der Stelle des Aufpralls, dem Brückenübergang des Bahnhofs Dortmund-Huckarde. Dort stellten sie zwei Einkaufswagen sowie ein Fahrrad sicher. Aufgrund der vorübergehenden Streckensperrung fielen vier Züge teilweise aus, andere Züge verspäteten sich um mehr als 30 Minuten.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und fragt: Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich an dem Abend auf dem Brückenübergang am Bahnhof Dortmund-Huckarde aufgehalten haben?

Hinweise nehmen die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 und jede Polizeidienststelle entgegen.

