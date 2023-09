Rundfahrten: Bahn öffnet Rangierbahnhof Wanne-Eickel

Am „Tag der Schiene“ öffnet die Bahn in Herne den Rangierbahnhof Wanne-Eickel. Geplant ist ein Programm für die ganze Familie.

Herne. Rundfahrten im Schienenbus, Lokomotiv-Fahrsimulator und Musik: Beim „Tag der Schiene“ gibt’s in Wanne-Eickel ein Programm für die ganze Familie.

Großer Bahnhof im Hauptbahnhof Wanne-Eickel: Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo lädt am bundesweiten „Tag der Schiene“ auf den Rangierbahnhof für Güterzüge ein. Am Samstag, 16. September, erhalten Besucherinnen und Besucher dort von 10 bis 17 Uhr einen besonderen Blick hinter die Kulissen.

Ein großes Programm hat sich die DG Cargo ausgedacht. Bei einer Rundfahrt im historischen Schienenbus bekommen die Gäste einen Überblick über den Bahnhof und seine Abläufe, heißt es in einer Ankündigung. Wer selbst einmal Lokführer oder Lokführerin sein möchte, der könne im Fahrsimulator, angeleitet von Ausbilderinnen und Ausbilder, Züge in den Bahnhof steuern.

Lesen Sie auch:Hauptbahnhof Wanne-Eickel verliert seinen Namen

Ein Blick aus der Vogelperspektive: der Hauptbahnhof Wanne-Eickel mit dem Rangierbahnhof. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Für Eisenbahnfans, Interessierte, Familien und Kinder stelle die DB Cargo zudem Lokomotiven aus – von Diesel-Loks bis zu modernen, klimafreundlichen Elektro-Loks. Ein Highlight sei die neueste „Dual-Mode-Lokomotive“ der Baureihe 2159. Außerdem präsentiere sich die Baureihe 185 077 in ihrem „Stahl-auf-Stahl“-Outfit, die unter anderem für den Stahltransport im Ruhrgebiet zum Einsatz komme.

Darüber hinaus könnten Besucherinnen und Besucher in Wanne-Eickel hautnah erleben, wie die Züge im Rangierbahnhof ankommen und von den Mitarbeitenden der DB Cargo für den Betrieb weiterbehandelt werden. Auch ein Blick ins Innere der Lokomotiven mache der Veranstalter am Tag der Schiene möglich. Und für die kleinsten Eisenbahn-Fans biete DB Cargo ein buntes Programm mit Kinderschminken und eine Hüpfburg in der Form eines Rettungswagens.

+++ Nachrichten aus Herne – lesen Sie auch +++

Weitere Programmpunkte: ein Job-Infostand für Berufs- oder Quereinsteigerinnen und -einsteiger, eine Ausstellung der Notfalltechnik der DB Netz AG mit zwei Schienenkränen sowie Musik und Unterhaltung und nicht zuletzt Speisen und Getränke.

Tag der Schiene auf dem Rangierbahnhof (Hauptstraße 194), Samstag, 16. September, 10 bis 17 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel