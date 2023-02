Rosenmontagszug in Herne: Uhrzeit, Start und alle Infos

Herne. In Herne gibt es wieder einen Rosenmontagszug. Wo führt der Zug lang? Wann geht es los? Wo endet der Zug? Alle Infos zum Karneval im Überblick.

In Herne startet am Rosenmontag, 20. Februar, wieder ein großer Rosenmontagsumzug. Wie in früheren Jahren soll der Zug wieder von Sodingen in die Stadtmitte führen. Die Herner Karnevalsgesellschaft HeKaGe lädt nach dem Umzug zur großen Party ins Bergschlösschen ein.

Karnevalszug Herne: Start am Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen

„Es gibt schon etliche Nachfragen“, sagt Kai Gera, der stellvertretende Vorsitzende der HeKaGe. „Die Leute warten drauf. Die Leute sind heiß drauf. Sie wollen wieder loslegen.“ Der Umzug hatte in den vergangenen Jahren wegen Corona nicht stattfinden können.

Start für den Rosenmontagsumzug soll um 12 Uhr am Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen sein. Der Lindwurm aus Festwagen soll sich über die aus den Vorjahren bekannte Strecke über die Mont-Cenis-Straße, die Schulstraße und die Viktor-Reuter-Straße Richtung Innenstadt ziehen. Der Zug soll gegen 13.30 Uhr auf dem Robert-Brauner-Platz in der Innenstadt enden. Dort ist auch die große Ehrentribüne aufgebaut.

Vorbereitungen für den Umzug so früh wie nie zuvor gestartet

Aktuell sind etwa 20 Mottowagen für den Umzug angemeldet. Damit sei man „für Herner Verhältnisse“ auf einem guten Niveau. Die Vereine bereiten teils seit vielen Monaten die Mottowagen vor. Fußgruppen gestalten die Kostüme. Und auch der Prinzenwagen muss geschmückt werden.

Für die HeKaGe sei der Start in die Vorbereitungen so früh wie wohl noch nie erfolgt, sagt Gera. „Früher haben wir erst im Januar angefangen und dann fast jeden Tag mit Hochdruck etwas gemacht.“ Vor der aktuellen Session sei das dann ganz anders gewesen. „Die Wagenbauer sind schon das ganze letzte Jahr dabei.“ Nach dem langen Stillstand hätten die Wagen in der Halle viel intensiver gewartet werden müssen. Ein Wagen sei ganz neu, die anderen renoviert worden.

Diese Gruppen sind beim Rosenmontagszug in Herne dabei

Wagen HeKaGe (mit Musik)

Fußgruppe der Lebenshilfe

Musikzug „In Treue fest“

Wagen „Engel ohne Grenzen“

Wagen Dienstagsclub Sodingen (mit Musik)

Fußgruppe BSV Holthausen

Musikzug Spielleute Herne 08

Wagen HeKaGe Kükengarde

Wagen Eiskalte Engel Herne

Wagen Förderturm (mit Musik)

Mottowagen der HeKaGe

Spielmannszug Herne-Süd

Wagen 1. HeKaGe Stadtprinzenpaar (mit Musik)

Fußgruppe Tanzgarde Ickern

Wagen Autodienst Legat (mit Musik)

Fußgruppe Bibis Engel

Wagen Bibis Engel

Wagen Tunelezz & Friends (mit Musik)

Wagen HeKaGe Wonneproppen

Wagen Karnevalstruppe Konstantin (mit Musik)

Alle Details zur Gestaltung der Wagen wollen die Organisatoren des großen Umzugs natürlich noch nicht verraten. „Die Wagen sind auf die Gruppen zugeschnitten“, sagt Kai Gera. Ein kleines Detail: Die Wonneproppen werden im Stil der Ahoi-Brause unterwegs sein.

Unterstützung im Verein ungebrochen groß

Zum Glück seien die Vereinsmitglieder in der Corona-Zeit dem Verein treu geblieben, erklärt der Vereins-Vize. Über mangelnde Unterstützung könne er sich nicht beklagen. „Der harte Kern ist am Ball. Bis jetzt funktioniert es reibungslos.“ Der Rosenmontagszug und die Sitzung am Karnevalssamstag sind für die HeKaGe mit dem größten Aufwand verbunden. Dazu kommen zahlreiche Auftritte bei Vereinen und in Altenheimen für das Prinzenpaar und sein Gefolge. Das Motto in diesem Jahr ist „Weltoffen, tolerant und bunt.“

Im Anschluss an den großen Rosenmontagsumzug soll ab 15 Uhr in der Vereinsgaststätte „Bergschlößchen“ an der Bergstraße 90 wieder eine große Rosenmontagsparty mit DJ Sascha stattfinden.

>>>WEITERE INFOS: Umzug führt zu Sperrungen:

Wegen des Rosenmontagsumzuges müssten sich die Bürgerinnen und Bürger auf temporäre Sperrungen einstellen, teilt die Stadt mit.

Am Rosenmontag würden die Linien 303, 311, 312, 321, 323, 324, 337, 362, 366, 367, 390 und 391 wegen des Karnevalzuges in der Zeit von circa 9.30 Uhr bis etwa 14.30 Uhr umgeleitet. Je nach Verlauf des Zuges könnten verschiedene Haltestellen zwischen Sodingen und Herne-Mitte nicht bedient werden. Die Nacht-Express-Linien der Verkehrsunternehmen seien am Karnevalswochenende wie gewohnt in den Nächten auf Samstag und Sonntag unterwegs, so die Stadt.

Alle Umleitungen und Haltestellenverlegungen sind auch unter www.hcr-herne.de veröffentlicht. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten stehe rund um die Uhr das Service-Telefon unter der Nummer 0 800 6 / 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) zur Verfügung. Das HCR-Kunden-Center an der Haltestelle Herne Mitte habe am Rosenmontag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

