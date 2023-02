Herne. Der Rosenmontagszug rollt durch Herne. Wir berichten im Liveticker vom Karneval. Reichen die Fluchtwege auf dem Robert-Brauner-Platz aus?

Der Rosenmontagszug in Herne startet am Rosenmontag 2023 am Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen und führt bis zum Robert-Brauner-Platz in die Herner Innenstadt. Wir berichten hier im Liveticker vom großen Karnevalsumzug in Herne.

Der Rosenmontagszug in Herne startete um 12 Uhr in Sodingen

Ziel ist der Robert-Brauner-Platz in der Herner Innenstadt

Etwa 20 Wagen sollen beim Umzug dabei sein

12.25 Uhr: Der Zug befindet sich jetzt im Bereich der Kreuzung Mont-Cenis-Straße/Gysenbergstraße. „Alles ist im Zeitplan“, sagt Zugleiterin Jutta Blumig. Wer dabei ist und welche Strecke der Zug nimmt, steht hier.

Karnevalisten feiern beim Rosenmontagsumzug in Herne. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

12.21 Uhr: Die Stadt reagiert auf die Nachfragen zur Sicherheit auf dem Robert-Brauner-Platz (siehe weiter unten im Liveticker): Bei den tatsächlich etwa brusthohen Absperrungen auf dem Robert-Brauner-Platz handele es sich laut Stadt nicht um Zäune. Und wenn dann seien diese „kniehoch“. So werde verhindert, „dass Besuchende zu nah an den Rosenmontagszug kommen können“. Stadtsprecher Patrick Mammen: „Da es sich bei dem Robert-Brauner-Platz um einen offenen Platz handelt, stehen die regulären Zu- und Ablaufwege, wie beispielsweise die Bahnhofstraße in beiden Richtungen für die Besuchenden zur Verfügung.“ Es sei keine Fluchtwegeregelung erforderlich. Im Notfall könne das Ordnungsamt, das vor Ort sei, eingreifen. „Sollte ein Eingreifen erforderlich sein, kann dies jederzeit schnell und effizient erfolgen.“

Der Durchgang am Wirtshaus in der Innenstadt ist schmal. Taugt das als Fluchtweg? Foto: Arne Poll / WAZ

12.05 Uhr: Der Zug rollt. Die Karavane aus etwa 20 Wagen hat sich in Sodingen in Bewegung gesetzt. „Es gab noch einige Ausfälle“, sagt Zugleiterin Jutta Blumig. Aber diese seien zum Glück zu verkraften.

11.08 Uhr: Aus Sicht der Karnevalisten ist die Sicherheit beim Karnevalsumzug gewährleistet. „Die Wagen haben eine Absicherung“, sagt Sprecherin Michaela Gera. Es gebe ein Sicherheitskonzept. „Wir haben mit der Stadt Herne ein Sicherheitskonzept abgestimmt“, sagt Kai Gera, der stellvertretende Vorsitzende der HeKaGe. Über die Bahnhofstraße könne man in beide Richtungen flüchten. Die Zäune müssten aufgebaut werden, um die Menschen im Bereich der Wagen zu schützen. Dass man am Wirtshaus nicht durchkomme, sei gewollt: „Es ist sicherer da zuzumachen, damit niemand vor den Wagen rennt.“ Die Absperrungen seien auch eher leicht zu entfernen. Tatsächlich seien die Durchgänge an der Viktor-Reuter-Straße am Extrablatt sehr schmal. Das sei aber mit den Experten der Stadt so abgestimmt. Man müsse bedenken, dass in Herne nicht so große Menschenmassen wie in anderen Städten unterwegs seien.

10.45 Uhr: Die ersten Jecken feiern bereits auf dem Robert-Brauner-Platz. Kleine Gruppen sichern sich die besten Plätze. Alle ausführlichen Informationen zum Rosenmontagszug hier in der Übersicht.

10.40 Uhr: Die Stadtverwaltung hat aktuell noch nicht auf eine Anfrage zu den Fluchtwegen und dem Sicherheitskonzept reagiert.

10.20 Uhr: Einige Fußgängerinnen und Fußgänger beschweren sich, dass sie nicht durch die Absperrungen auf dem Robert-Brauner-Platz kommen. Dabei ist aktuell nur sehr wenig los in der Fußgängerzone. Mit Fluchtwegen sieht es kaum besser aus. Richtung Viktor-Reuter-Straße geht es auf der Nordseite nur durch einen schmalen Weg zwischen einem Radständer und Stühlen vom Extrablatt an der U-Bahnstation. Auch Richtung Von-der-Heydt-Straße ist am Wirtshaus nur ein sehr schmaler Weg frei. Reicht das bei Tausenden Gästen und gleichzeitigem Zustrom aus der U-Bahn als Fluchtweg aus?

Einziger Ausgang Richtung Viktor-Reuter-Straße auf der Nordseite: Zwischen Fahrrädern und Stühlen ist nur wenig Platz. Foto: Arne Poll / WAZ

9.42 Uhr: Achtung, etliche Buslinien müssen umgeleitet werden. Betroffen sind die Linien 303, 311, 312, 321, 323, 324, 337, 362, 366, 367, 390 und 391. Sie müssen wegen des Karnevalszuges in der Zeit von circa 9.30 Uhr bis etwa 14.30 Uhr umgeleitet werden. Je nach Verlauf des Zuges könnten verschiedene Haltestellen zwischen Sodingen und Herne-Mitte nicht bedient werden.

9.09 Uhr: Zur Erinnerung: Die Festwagen fahren über die aus den Vorjahren bekannte Strecke über die Mont-Cenis-Straße, die Schulstraße und die Viktor-Reuter-Straße Richtung Innenstadt. Es sind gut 20 Gruppen angemeldet, die den Zug bilden werden.

8.35 Uhr: Die Vorbereitungen auf dem Robert-Brauner-Platz laufen. Die Ehrentribüne ist bereits aufgebaut. Nach und nach kommen weitere Absperrungen und Bierstände dazu. Der große Umzug wird hier gegen 13.30 Uhr erwartet. Dann wird es noch einige Zeit dauern, bis die Wagen später durchgefahren sind.

Die Vorbereitungen laufen auf dem Robert-Brauner-Platz: Die Ehrentribüne und die Absperrungen stehen. Foto: Arne Poll / WAZ

