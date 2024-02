Rosenmontagsumzug in Herne: Alle wichtigen Infos

Herne Auch in diesem Jahr findet in Herne wieder der traditionelle Rosenmontagsumzug statt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen rund um den Zug.

In diesem Jahr startet in Herne an Rosenmontag, 12. Februar, wieder der Rosenmontagsumzug. Wie in früheren Jahren soll der Zug wieder von Sodingen in die Stadtmitte führen. Veranstaltet wird der Umzug von der Herner Karnevalsgesellschaft (HeKeGe).

Start für den Rosenmontagsumzug soll wie immer um 12 Uhr am Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen sein. Der Lindwurm aus Festwagen und Fußgruppen soll sich über die aus den Vorjahren bekannte Strecke über die Mont-Cenis-Straße, die Schulstraße und die Viktor-Reuter-Straße Richtung Innenstadt ziehen. Der Zug soll gegen 13.30/14 Uhr auf dem Robert-Brauner-Platz in der Innenstadt enden. „Ganz genau kann man das natürlich immer nicht sagen“, sagt Jutta Blumig von der HeKaGe im Gespräch mit der WAZ. Auf dem Platz ist auch die große Ehrentribüne aufgebaut.

Die Vorbereitungen für den Umzug liefen bisher sehr gut. In diesem Jahr gebe es 20 Programmpunkte - bestehend aus Wagen und Fußgruppen. Wie die Wagen von den unterschiedlichen Gruppen aussehen, wisse sie noch nicht, sagt Blumig. An den Wagen der HeKaGe habe sich nicht viel geändert. Nur der Kükenwagen sei neu und natürlich auch der Mottowagen. Welches Motto es in diesem Jahr sein wird, wisse sie selbst auch noch nicht, so Blumig.

Nach dem Umzug steigt eine Party in Herne

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand stehen werden, könne man nur schwer vorhersagen. „Das kommt immer sehr aufs Wetter an.“ Im vergangenen Jahr fand der Rosenmontagsumzug in Herne erstmals nach Corona statt. Damals kamen nach Schätzungen der Polizei etwa 3500 Feiernde zur Strecke und etwa 1000 Menschen auf den Robert-Brauner-Platz.

Auf dem Robert-Brauner-Platz endet der Rosenmontagsumzug. Die letzten Wagen werden gegen 13.30 Uhr erwartet. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Im Anschluss an den großen Rosenmontagsumzug soll ab 15 Uhr in der Vereinsgaststätte „Bergschlösschen“ an der Bergstraße 90 wieder eine große Rosenmontagsparty mit DJ Sascha stattfinden. Schon vor dem Rosenmontagsumzug wartet ein weiteres Highlight auf die Herner Närrinnen und Narren. Am Samstag, 10. Februar, steigt die große Prunksitzung im Kulturzentrum. Los geht es um 19.11 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Eintrittskarten zu Preisen von 25 Euro, 27 Euro und 29 Euro können beim Stadtmarketing Herne, Kirchhoffstraße 5, und bei Ta-Bo Pawlicki, Bahnhofstraße 164, gekauft werden.

