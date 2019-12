U-Bahn Rolltreppen am Hölkeskampring gehen Ende Januar in Betrieb

Herne. Die Stadt hat mit dem Austausch von Rolltreppen begonnen. Funktionieren werden die ersten allerdings nicht vor Ende Januar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rolltreppen am Hölkeskampring gehen Ende Januar in Betrieb

Die beiden neuen Rolltreppen an der U-Bahn-Haltestelle Hölkeskampring werden erst Ende Januar in Betrieb genommen. Das teilt die Stadt Herne mit.

Zwar seien die Rolltreppen am Hölkeskampring wie geplant schon Ende Oktober ausgetauscht worden. Beim Anschluss an die Steuerung sei es jedoch zu unerwarteten Problemen gekommen, die zusätzliche Arbeiten erforderlich machten. Die TÜV-Abnahme sei terminiert, stehe aber noch aus.

Ab Januar werden weitere Rolltreppen ausgetauscht

Ab Januar würden dann in Abstimmung mit der Bogestra und ThyssenKrupp weitere Rolltreppen ausgetauscht. Insgesamt werden im kommenden Jahr nacheinander zwei weitere Rolltreppen an der Haltestelle Hölkeskampring, die beiden an der Haltestelle Berninghausstraße sowie alle vier Rolltreppen der Haltestelle Herne-Mitte ausgetauscht. Die neuen Modelle sollen besonders robust sein. Neben Herne bekommen auch einige Haltestellen in Essen, Mülheim, Dortmund und Bochum neue Rolltreppen.