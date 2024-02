Rollmops und viel Wasser: Wie man gegen einen Kater kämpft

Herne Kleine Schnäpse - große Wirkung: Die feucht-fröhliche Karnevalsparty endet oft mit einem Kater. Eine Apothekerin weiß, wie man ihn bändigt.

Die Namen klingen harmlos und lustig: kleiner Feigling, kleiner Kobold, Feenstaub, Laberrhabarber, blauer Lümmel oder auch Zündkerze. Während der Jecken Tage sind diese und andere Mini-Schnäpse beliebt, um in Karnevalsstimmung zu kommen und zu bleiben. Doch die kleinen Fläschchen können eine große und unliebsame Wirkung entfalten, wenn man zu viele leert: Am nächsten Morgen droht der große Kater. Angela Kischkel, Sprecherin der Herner Apotheken, hat einige Tipps, wie man diesen Kater bändigen und so wieder auf die Beine kommen kann.

Apothekerin Angela Kischkel weiß, wie man nach einer feucht-fröhlichen Karnevalsparty einen Kater bändigen kann. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Zuerst einmal sei es wichtig, den Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, da Alkohol dehydrierend wirke, so Kischkel. Selbstverständlich sollten dies alkoholfreie Getränke sein. Man sollte viel Wasser, Tee oder isotonische Getränke trinken, um den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen.

Auch feste Nahrung könne helfen. Eine leichte Mahlzeit trage dazu bei, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Wenn es der Zustand des Magens erlaube, böten sich saure und salzige Speisen an. Angela Kischkel: „Am sogenannten Katerfrühstück mit Rollmops, Gurken und Salzstangen ist tatsächlich was Wahres dran.“ Fettige oder schwere Speisen sollte man dagegen meiden, da diese den Magen zusätzlich belasten könnten.

+++ Nachrichten aus Herne. Lesen Sie auch +++

Und selbstverständlich solle man - falls möglich - dem Körper Zeit zur Erholung geben, also ausruhen und etwas Schlaf nachzuholen. Wenn es wieder etwas besser geht und der Kater sich so langsam verabschiede, solle man unbedingt an die frische Luft gehen und bewusst tief atmen. Grund: Der Sauerstoff rege den Kreislauf an und sorge für einen klaren Kopf. Bei Kopfschmerzen hülfen Magnesium sowie andere Mineralstoffe und eventuell ein Schmerzmittel. Das sollte eins zum Auflösen sein, eingenommen werden solle es immer gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.

Doch für die Apothekerin ist die Vorbeugung die beste Methode, um einen Kater zu vermeiden: Und die bestehe darin, Alkohol nur in Maßen zu genießen und zwischendurch ganz viel Wasser zu trinken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel