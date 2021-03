Rollerfahrerin aus Herne wird bei Unfall leicht verletzt

Die Herner Polizei musste am Samstag einen Verkehrsunfall in Holthausen aufnehmen.

Herne. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 6. März, in Herne-Holthausen ist eine 56-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr eine 36-jährige Frau aus Wanne-Eickel um 17.20 Uhr mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt an der Castroper Straße in Höhe der Einmündung „Hotteroth“. Beim Ausfahren kollidierte sie mit der 56-jährigen Rollerfahrerin aus Herne auf der Castroper Straße. Die Frau verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.