Im Volkshaus Röhlinghausen in Herne findet bald der 5. Röhlinghauser Weihnachtsmarkt statt.

Weihnachten Röhlinghauser Weihnachtsmarkt in Herne: Das ist geplant

Herne. In diesem Jahr findet zum fünften Mal der Röhlinghauser Weihnachtsmarkt in Herne statt. Diese Vereine machen mit.

Zum fünften Mal findet in diesem Jahr der Röhlinghauser Weihnachtsmarkt statt. Die Idee für den Markt im Volkshaus Röhlinghausen hatten 2016 Gerd Bollmann, Programmbeirats-Vorsitzender des Trägervereins, und die DRK-Vorsitzende Magdalene Sonnenschein. „Damals bis heute gibt es durch das Volkshaus, durch alle Akteure, Besucherinnen und Besucher und Gäste volle Unterstützung“, teilen die Organisatorenmit.

Wichtig sei der Verkauf kleiner Geschenke und Adventsdekoration, aber: Die Begegnung sei noch wichtiger. „Alte Kontakte auffrischen, neue Kontakte entstehen.“ So wachse Röhlinghausen Jahr für Jahr auch durch diese Initiative ein Stück weiter zusammen. Der neue Ansatz des diesjährigen Weihnachtsmarkts sei, dass in erster Linie Mitgliedsvereine sowie die Röhlinghauser Vereine und Verbände dort ihre Stände präsentieren.

Diese Vereine und Verbände sind dabei: DRK-Kreisverband Herne und Wanne, Evangelische Kirchengemeinde – Bezirk Röhlinghausen -TV Röhlinghausen 1883 e.V., Islamische Gemeinde Herne-Röhlinghausen e.V., Sportverein für Prävention und Rehabilitation Let’s go Wanne 08 e.V., Tierheim Herne-Wanne Hofstraße 51, SPD Ortsverein Röhlinghausen.

Freie Händler seien ebenfalls dabei, wegen Corona allerdings etwas reduzierter als in den Jahren zuvor. Es würden keine Händler mehr gesucht. Die Veranstaltung sei bereits voll ausgebucht. Auf der über 100 Meter langen Standfläche werde es unter anderem Geschenke und Ideen für Freunde und Familie geben. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 20. November, von 12 bis 18 Uhr im Volkshaus Röhlinghausen, Am alten Hof 28, statt. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.

