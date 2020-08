Röhlinghausen bewegt sich: Aktionen fürs Tierheim in Herne

Herne. Das Stadtteilfest „Röhlinghausen bewegt sich“ findet wegen Corona nicht statt. Dafür gibt es nun mehrere Aktionen – für das Tierheim Herne-Wanne.

Das Stadtteilfest „Röhlinghausen bewegt sich“ in Herne könne in diesem Jahr wegen der Corona-Krise am Volkshaus Röhlinghausen nicht stattfinden, sagt der Organisator und Vorsitzende der SPD Röhlinghausen, Hendrik Bollmann. Mit Vereinen und Verbänden des Stadtteils gebe es nun aber eine „Corona-Version“ des Festes, heißt es in einer Mitteilung.

Das Fest werde „dezentralisiert“: An mehreren Stellen hätten Bürger zwischen Freitag und Samstag, 28. bis 30. August, bei kleinen Aktionen die Möglichkeit, für das Tierheim Herne-Wanne zu spenden.

Das Programm: Freitag, 28. August, 12.30 bis 13.30 Uhr: Islamische Gemeinde Röhlinghausen (Rheinische Straße 25) – Spenden beim Freitagsgebet. Samstag, 29. August: 11-13 Uhr, Edeka Driller (Edmund-Weber-Straße 190/194) - Likörverkauf Alte Drogerie Meinken & SPD Röhlinghausen, 11-16 Uhr Tierheim (Hofstraße 51) – Tag der offenen Straße, 12-14 Uhr Edeka Driller - Bücherverkauf der Gesellschaft zur Förderung der Integration (gfi), 12-14 Uhr Islam. Gemeinde Röhlinghausen - Verkauf selbstgenähter Waren sowie Desinfektionsmittel, 12-15 Uhr DRK-Altenhilfezentrum (Bergmannstraße 20) - Waffeln, Kekse & Kaffee von DRK und ZWAR-Netzwerk, 18.30-19.30 Uhr St. Barbara-Kirche (Hofstraße 1) – Kollekte bei der Samstagsmesse der Kirchengemeinde (Anmeldung: 02325/3773677). Sonntag, 30. August, 10-11 Uhr: St. Barbara-Kirche, Kollekte bei der Sonntagsmesse (Anmeldung s.o.).

Die Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel spende zudem Bücher an die gfi. Hinzu komme eine Spende des Bezirks Röhlinghausen in der evangelischen Kirche Wanne-Eickel. Außerdem spende die Spielvereinigung Röhlinghausen den Erlös eines Freundschaftsspiels am Sonntag, 13. September.