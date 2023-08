Herne. Ein Riesendrache soll ein Hingucker beim Mittelalter-Spektakel auf Schloss Strünkede in Herne werden. Die Konstruktion wirkt atemberaubend.

Der Veranstalter „Sündenfrei“ lädt zu einem mittelalterlichen Spektakel vom 8. bis 10. September in das Schloss und den Park von Schloss Strünkede in Herne ein. Es gebe Ritter, Handwerker, Krämer, Musikanten und Gaukler zu sehen, kündigen die Organisatoren an. Ein Wochenende lang herrsche ein (fast) echter Drachen über Schloss Strünkede.

Drache Fangdorn kann Feuer spucken und mit dem Schwanz wedeln

Der Drache heiße Fangdorn, sei zwölf Meter lang und knapp vier Meter hoch. Er könne sich in alle Richtungen bewegen, den Kopf drehen und mit dem Schwanz wedeln, heißt es in der Ankündigung. Er kann mit den Augen blinzeln, furchtbar brüllen und eindrucksvoll Feuer spucken. In einer Show, die man aus sicherer Entfernung erleben kann, bewacht der Drachen den sagenhaften Schatz der Elfen. „Ob es ihm aber gelingt, auch die gierigen Räuber von Herne mit seinen Flammen in die Flucht zu schlagen, wird sich zeigen“, kündigt „Sündenfrei“ an.

„Eigentlich ist Fangdorn der kinderfreundlichste Drachen, den es gibt. Er frisst am liebsten Gänseblümchen“, behauptet Drachenvater und Konstrukteur Guido Peters in der Mitteilung. In Wirklichkeit brauche das Ungetüm aber weit mehr: Propangas für die gespuckten Flammen, Kohlensäure für die Nüstern, Batteriestrom für Augen, Flügel, Ton und Steuerung. „Das eindrucksvolle Tier lebt allein von technischen Raffinessen und Elektronik und von der Begeisterung der Kinder“ sagt Peters.

Die Shows mit dem Drachen sollen täglich um 12, 14.30 und 17 Uhr stattfinden, Samstag auch 19.30 Uhr. Besucher können ihn anschließend sogar streicheln und füttern.

Programm mit vielen Künstlern und brennendem Floß auf dem Gelände

Zum weiteren Programm gehören verschiedene Auftritte von Künstlern auf dem Gelände. „Sie musizieren, jonglieren, reißen Possen oder spielen kleine Theaterstücke für Kinder“, heißt es. Erwartet werden unter anderem die Bands „Feuerdorn“ und „The Sandsacks“, die Spielleute Rapauken, Gaukler Lupus und die Theatertruppe „Zeter und Mordio“. Es heißt: „Mit packenden Kampfszenen mischen sich die „Ritter vom schwarzen Löwen“ in das Geschehen ein und auf der Gracht laden Wikingerschiffe zu kostenlosen Fahrten ein. Etwa siebzig Handwerker-, Krämer- und Gastronomiestände und noch einmal ebenso viele Ritterzelte komplettieren das Angebot für den Familienausflug nach Herne.“

Auftakt zum Programm ist am Freitag, 8. September, mit einer Nacht der Spielleute ab 17 Uhr. Dann spielen auf der Bühne im Park die Bands „Mr. Irish Bastard“ (frecher irischer Folkpunk) und „Rauhbein“, (Deutschrock mit Folk- und Mittelalterelementen, bekannt unter anderem aus Wacken). Neben den Shows um den legendären Drachen sei sicher die Feuer- Performance „Arche Diaboli“ – das brennende Floß auf der Schlossgracht – ein weiterer Höhepunkt des Programms.

Eintritt, Öffnungszeiten: Mittelalter-Spektakel an Schloss Strünkede

Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Eintritt: Der Eintritt am Samstag und Sonntag kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Historisch gekleidete Gäste dürfen für 8 Euro die Veranstaltung besuchen. Eltern zahlen nur für das erste Kind Eintritt. Für alle weiteren Kinder und für die Kleinsten im Vorschulalter ist der Eintritt frei. Die Eintrittspreise für die „Nacht der Spielleute“ am Freitag betragen im Vorverkauf 14,50 Euro und ermäßigt (Kinder bis 16 Jahre, historisch gekleidete Gäste) 10 Euro, an der Abendkasse dann 20 Euro (ermäßigt 15 Euro). Ausführliche Informationen sind auf der Website des Veranstalters www.suendenfrei.de zu finden.

