Revierpark Gysenberg wird 50: Die WAZ sucht Erinnerungen

Herne. Der Revierpark Gysenberg wird im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Wir suchen deshalb Erinnerungen: Schicken Sie uns Ihre alten Fotos und Geschichten!

Er war der erste Revierpark, der 1970 eröffnet wurde: der Revierpark Gysenberg. 2020 wird der Freizeitpark 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass suchen WAZ und Revierpark alte Fotos, Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten. Die schönsten sollen veröffentlicht werden – in der WAZ und in einer Festschrift des Revierparks.

31 Hektar groß ist der Revierpark Gysenberg. Als er in Sodingen eröffnete, war er eine kleine Sensation. Die Menschen in Herne und Umgebung hatten nun einen Freizeitpark vor der Haustür – mit Spielangeboten, Schwimmbad, Tieren, Wasser und viel Grün.

Viele Aktionen zum 50. Geburtstag des Freizeitparks

Im Gysenberg gab es früher einen großen Tierpark. Sogar Löwen gab es dort zu sehen. Das Bild stammt vermutlich aus den 1930er Jahren. Foto: Stadtarchiv

Im Juni 2020, kündigen Claudia Korbik und Lutz Pietrass vom Revierpark an, soll der 50. Geburtstag groß gefeiert werden. Geplant seien im Park unter anderem ein Festakt am 6. Juni, ein Familienfest am 7. Juni sowie ein großes Picknick, Poetry Slam, eine Ausstellung im Zelt, ein Erzählcafé sowie Motto-Tage in der Therme Lago, sagt Pietrass. Und eben eine Festschrift, die die Geschichte des Gysenbergs beleuchtet.

Gesucht werden nun Erinnerungen, Dokumente und Geschichten aus den fünf Jahrzehnten. Haben Sie schöne Bilder? Oder Filme? Und können Sie ein spannendes, kurioses oder interessantes Erlebnis beisteuern? Etwa eine Liebesgeschichte, die sich im ersten Wellenbad in Nordrhein-Westfalen angebahnt hat? Einen ungewöhnlichen Besuch im einstigen Tierpark, in dem es auch Löwen, einen Bären und Affen gab? Oder eine Anekdote vom ehemals legendären Wasserspielplatz, auf dem sich Tausende Kinder austobten? Die WAZ plant eine Serie über den Geburtstag und der Revierpark eine Festschrift. Die spannendsten Einsendungen wollen WAZ und Revierpark veröffentlichen.

Erinnerungen an „Activarium“, „Beatschuppen“, Diskothek oder Eishalle

Der Revierpark Gysenberg war schon immer ein Ziel von Schwimmfans. Man sieht: Auch das Schwimmbad hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Foto: Stadtarchiv Bochum

Claudia Korbik, die sich mit Lutz Pietrass um die Festschrift kümmert, kennt den Revierpark selbst von Kindesbeinen an in- und auswendig. Sie sei in einer Mietwohnung in Sodingen aufgewachsen, ohne Balkon und Garten, und sei sieben Jahre alt gewesen, als der neue Park aufgemacht habe. „Damit begann für mich eine Kindheit, wie sie nicht schöner hätte sein können“, erzählt sie. Wann immer es Wetter und Zeit zugelassen hätten, habe es in ihrer Familie geheißen: „Ab in den Gysenberg!“ Der Revierpark sei für ihr weiteres Leben von großer Tragweite gewesen, meint sie rückblickend.

Geschichten, wie sie nun jene von den Bürgern sucht, kann die 57-Jährige deshalb selber viele erzählen – über Erlebnisse im „Activarium“, im „Beatschuppen“, in der Diskothek oder der Eishalle. Nicht zu vergessen die über ihren Vater Karl-Heinz Trittner, der eine maßgebliche Rolle beim Bau des Revierparks Gysenberg gespielt hat: Der heute 91-Jährige vermaß als Vermessungsingenieur ab 1968 für die Stadt Herne das einst landwirtschaftlich genutzt Gelände, auf dem heute der Revierpark steht. Aber, so fügt sie an, gefragt seien nun die Herner: Sie sollen, bitteschön, ihre eigenen, gewiss nicht minder spannenden Erlebnisse mitteilen.

Lokales So machen Sie mit Die WAZ bittet um Einsendung Ihrer Erinnerungen. Wir suchen Fotos, Filme, Berichte, Anekdoten aus 50 Jahren Revierpark Gysenberg. Einsendungen bitte per E-Mail an redaktion.herne@waz.de oder per Post an WAZ-Redaktion, Bahnhofstraße 64, 44643 Herne. Das Stichwort lautet „50 Jahre Revierpark Gysenberg“.