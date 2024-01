Per Lautsprecher Herne: Restaurantbesitzer schlägt Einbrecher in die Flucht

Herne In Herne sind Unbekannte nachts in ein Restaurant eingebrochen. Der Besitzer schlug sie über Lautsprecher in die Flucht. Und: Sie wurden gefilmt.

Zwei Unbekannte sind nachts in ein Herner Restaurant eingebrochen. Dabei wurden sie gefilmt. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei jetzt Bilder einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Wie die Polizei berichtet, wird den beiden Unbekannten vorgeworfen, am 26. Juni 2023 gegen 2.15 Uhr in ein Restaurant an der Forellstraße in Herne-Baukau eingebrochen zu sein. Ihr Pech: Die Täter wurden von einer Überwachungskamera des Lokals erfasst. Zugleich schaltete sich der Restaurantbesitzer ein: Er nutzte die Lautsprecherfunktion der Anlage, sprach die Eindringlinge an und schlug sie so in die Flucht.

Die Polizei hat Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Sie sind zu finden unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/124378. Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht. Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden abgebildeten Personen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt geben? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

