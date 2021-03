Reparaturen führen zu Einschränkungen auf A 42 in Herne

Herne. Wegen Reparaturarbeiten kommt es zu Einschränkungen auf der A 42 in Herne. Unter anderem wird ein Fahrstreifen gesperrt.

Weil die Autobahn Westfalen verschiedene Reparaturarbeiten vornimmt, kommt es am Donnerstag (18. März) und Freitag (19. März) auf der A 42 zu Einschränkungen für den Verkehr zwischen Bottrop und Herne. Am Donnerstag werden zwischen Herne-Crange und Gelsenkirchen-Heßler in Richtung Kamp-Lintfort von 9 bis 14 Uhr durch einen Unfall beschädigte Schutzplanken repariert, heißt es in einer Mitteilung. Deswegen stehe nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, die Geschwindigkeit werde auf 80 km/h beschränkt.

Am Freitag werde in derselben Fahrtrichtung zwischen Bottrop-Süd und Oberhausen-Neue-Mitte ebenfalls ein Unfallschaden repariert. Auch dort werde ein Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit reduziert. Zudem stehe den Verkehrsteilnehmern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 20 bis 5 Uhr wegen der Reparatur von Fahrbahnschäden an zwei A 42-Abschnitten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, bei einer Geschwindigkeit von maximal 60 km/h: Zwischen Herne-Crange und dem Kreuz Herne in Richtung Dortmund sowie zwischen Gelsenkirchen-Heßler und Essen-Altenessen in Richtung Kamp-Lintfort.