Reparatur von Unfallschäden - Behinderungen auf Autobahnen

Autobahn Westfalen repariert in den kommenden Tagen Schäden an Leitplanken, deshalb kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Herne. Die Autobahn Westfalen repariert auf der A42 und der A43 Unfallschäden an Leitplanken. Deswegen kommt es zu Einschränkungen auch rund um Herne.

Die Autobahn Westfalen repariert an verschiedenen Punkten auf der A42 und der A43 Unfallschäden an Leitplanken. Deswegen kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr - auch für Autofahrer rund um Herne.

Am kommenden Sonntag, 19. Februar, wird von 9 bis 10 Uhr die Verbindung von der A42 in Fahrtrichtung Oberhausen auf die A43 in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Hier kann die Anschlussstelle Herne-Wanne als Umleitungsstrecke genutzt werden. Am Montag, 20. Februar, ist auf der A43 von Bochum-Gerthe bis Herne-Eickel in Fahrtrichtung Münster von 9 bis 13 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.

