Religionsunterricht in Herne: Erzbistum erteilt Erlaubnis

Herne. Im Auftrag des Herrn: Religionslehrer aus Herne und andern Städten des Erzbistums Paderborn erhielten die Erlaubnis zur Unterrichtserteilung.

Constanze Unger von der Herner Grundschule Freiherr-vom-Stein sowie 49 weitere Lehrerinnen und Lehrer haben nun vom Erzbistum Paderborn den Auftrag und die Erlaubnis zur Erteilung katholischen Religionsunterrichts erhalten.

Weihbischof Josef Holtkotte überreichte den im gesamten Erzbistum lehrenden Pädagoginnen und Pädagogen im Paderborner Dom als offizielle Grundlage für ihre Arbeit eine Urkunde sowie die Missio Canonica, die „kirchliche Beauftragung zum Dienst der Verkündigung im katholischen Religionsunterricht“, teilte die Pressestelle des Erzbistums mit.

„Eröffnerin“ und „Brückenbauerin“ für Schülerinnen und Schüler

Worin sehen die Pädagoginnen und Pädagogen ihre Aufgabe? „Als Religionslehrerin bin ich ‚Eröffnerin‘ für Fragen von Schülerinnen und Schülern, aber auch ‚Brückenbauerin‘ im interreligiösen Umfeld der Schule“, zitiert das Erzbistum Constanze Unger von der Herner Freiherr-vom-Stein-Schule an der Steinstraße in Wanne-Süd. Den Religionsunterricht erlebe sie als Raum zum Nachdenken mit den Schülerinnen und Schülern über Themen, die in den anderen Fächern nur unzureichend Platz fänden: Lebens- und Sinnfragen hätten im Religionsunterricht einen schulischen Ort, er bietet zudem Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung.

In den Kommunen des Erzbistums besuchen rund 185.000 katholische Schülerinnen und Schüler in allen Schulformen den Religionsunterricht. Und: Wöchentlich würden circa 18.500 Stunden katholischer Religionsunterricht an rund 1.550 Schulen von 5.300 katholischen Religionslehrerinnen und Religionslehrern erteilt, so die Pressestelle des Erzbistums. Eine Berufstätigkeit als Religionslehrkraft setze neben der theologischen und pädagogischen Befähigung „die volle Eingliederung und aktive Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche voraus“.

